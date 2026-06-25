Σταύρος Φλώρος: «Ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα» λέει η μητέρα του

Για την πορεία της υγείας του Σταύρου Φλώρου, μίλησαν οι γονείς του σε δηλώσεις που παραχώρησαν στο «Live News», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Η μητέρα και ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια των γυρισμάτων του ριάλιτι, επισήμαναν πως η αποκατάστασή του είναι «ένας αγώνας διαρκείας», ενώ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ελλάδα, τον Αύγουστο.

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου, ανέφερε πως: «Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη».

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», εξήγησε ο πατέρας του.

«Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση»

Ακόμα, η μητέρα του είπε ότι: «Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά, κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται κι εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του».

«Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν.

Πριν από λίγες ημέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι και τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση», πρόσθεσε.