Γιώργος Χρανιώτης: «Θα αψηφήσω λίγο τους λαγοκέφαλους – Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να φοβηθεί τη θάλασσα, μόνο να την αγαπάει»

Ο Γιώργος Χρανιώτης, σε δηλώσεις του μίλησε για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την επερχόμενη περιοδεία του με την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Επίσης, αναφέρθηκε στην αγάπη του για τη θάλασσα, δηλώνοντας ότι θα αψηφήσει τους λαγοκέφαλους και πως δεν επιτρέπει στον εαυτό του να τη φοβηθεί.

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Γιώργος Χρανιώτης
Φωτογραφία: Instagram/chraniotis_giorgos_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς και για την αγάπη του για τη θάλασσα, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στους λαγοκέφαλους.
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις περιοδείες, και στα πράγματα που κάνει όταν βρίσκει χρόνο στη διάρκειά τους.
  • Τόνισε επίσης πως «θα αψηφήσει λίγο τους λαγοκέφαλους» και ότι «δεν επιτρέπει στον εαυτό του να φοβηθεί τη θάλασσα, μόνο να την αγαπάει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον Γιώργο Χρανιώτη συνάντησαν σε επίδειξη μόδας, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου στο «Breakfast@Star», με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς και στην αγάπη του για τη θάλασσα. Μάλιστα, έκανε μία αναφορά και στους λαγοκέφαλους.

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Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τα επαγγελματικά του, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε πως: «Συζητάω διάφορα πράγματα. Την Τετάρτη έχω πρεμιέρα στο “Όχι άλλο κάρβουνο”, που θα πάμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η περιοδεία δεν είναι κουραστική».

«Εγώ είμαι και πολύ έτσι μοναχικός άνθρωπος, οπότε εκεί πέρα που δεν μπορεί να έρθει η οικογένειά μου, θα το εκμεταλλευτώ για να περάσω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Θα είμαι με το αυτοκινητάκι μου, τα σανιδάκια μου ίσως, θα είμαι κοντά στη θάλασσα», συνέχισε.

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Επιπλέον, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Θα αψηφήσω λίγο τους λαγοκέφαλους, καλώς ή κακώς, θα κάνω και διακοπές. Δεν φοβάμαι τους λαγοκέφαλους, τη θάλασσα. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να φοβηθεί τη θάλασσα, μόνο να την αγαπάει». 

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