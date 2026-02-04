Ο Γιώργος Χρανιώτης για τη συμμετοχή του στην αποστολή στη Γάζα: «Οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε για το πως ωρίμασε απότομα όταν έγινε πατέρας, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, περιγράφοντας την εμπειρία ως καθοριστική για τον ίδιο.

Για το πως άλλαξε η ζωή του όταν γεννήθηκε ο γιός του δήλωσε: «Έγινα λίγο άντρας, γιατί ως τότε ήμουν λίγο παιδάκι. Πρέπει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες πέρα από τον εαυτό σου και να αναγνωρίσει λίγο το εμείς, πέρα από το εγώ».

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι η απόφασή του για συμμετοχή στην ανθρωπιστική προκάλεσε ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, τονίζοντας πως «όταν πήγα στη Γάζα η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο». Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πατρότητα λειτούργησε ως εσωτερικό κίνητρο: «Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και δεν θέλω να σταματήσω όποιο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον έχω».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο αίσθημα «ιερού καθήκοντος» που μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητα του καθενός, από μια μικρή πράξη αλληλεγγύης μέχρι μια μεγάλη απόφαση ζωής. «Είτε μπορεί να δεις μια γιαγιά στο δρόμο να ζητιανεύει και να νιώσεις την ανάγκη να τη βοηθήσεις και να της δώσεις ένα – δυο ευρώ ή μια τυρόπιτα. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι κάτι μας χτυπάει στην πλάτη, αυτή η αίσθηση του ιερού καθήκοντος. Κι εγώ απλώς έτυχε να το νιώσω και κάποιες άλλες φορές στη ζωή μου, αλλά τόσο έντονα ώστε να μπω σ’ ένα αεροπλάνο και να πάω στην Αίγυπτο για να μπω σ’ όλη αυτή τη διαδικασία; Όχι, δεν το ‘χα ξανανιώσει. Το ένιωσα, το έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ αν βοήθησα κάπως», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στην προσωπική του κοσμοθεωρία και στην ανάγκη αντίδρασης απέναντι στην αδικία: «Ήταν έντονη εμπειρία η συμμετοχή μου στη διεθνή αποστολή στη Γάζα. Όταν αισθάνομαι αυτή την έλλειψη δικαιοσύνης, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, κάτι με καλεί να κάνω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά κάπως πρέπει να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.