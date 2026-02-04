Ο Γιώργος Χρανιώτης για τη συμμετοχή του στην αποστολή στη Γάζα: «Οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την εμπειρία του από τη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «καθοριστική».
  • Ο ηθοποιός τόνισε ότι η πατρότητα λειτούργησε ως εσωτερικό κίνητρο, δηλώνοντας «Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου», παρά την ανησυχία του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
  • Εξήγησε ότι ένιωσε ένα «ιερό καθήκον» που τον οδήγησε στη συμμετοχή, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη αντίδρασης απέναντι στην αδικία, λέγοντας «κάτι με καλεί να κάνω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Χρανιώτης

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνα Καινούργιου και μίλησε για το πως ωρίμασε απότομα όταν έγινε πατέρας, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, περιγράφοντας την εμπειρία ως καθοριστική για τον ίδιο.

Για το πως άλλαξε η ζωή του όταν γεννήθηκε ο γιός του δήλωσε: «Έγινα λίγο άντρας, γιατί ως τότε ήμουν λίγο παιδάκι. Πρέπει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες πέρα από τον εαυτό σου και να αναγνωρίσει λίγο το εμείς, πέρα από το εγώ».

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι η απόφασή του για συμμετοχή  στην ανθρωπιστική  προκάλεσε ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, τονίζοντας πως «όταν πήγα στη Γάζα η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο». Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πατρότητα λειτούργησε ως εσωτερικό κίνητρο: «Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και δεν θέλω να σταματήσω όποιο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον έχω».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο αίσθημα «ιερού καθήκοντος» που μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητα του καθενός, από μια μικρή πράξη αλληλεγγύης μέχρι μια μεγάλη απόφαση ζωής. «Είτε μπορεί να δεις μια γιαγιά στο δρόμο να ζητιανεύει και να νιώσεις την ανάγκη να τη βοηθήσεις και να της δώσεις ένα – δυο ευρώ ή μια τυρόπιτα. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι κάτι μας χτυπάει στην πλάτη, αυτή η αίσθηση του ιερού καθήκοντος. Κι εγώ απλώς έτυχε να το νιώσω και κάποιες άλλες φορές στη ζωή μου, αλλά τόσο έντονα ώστε να μπω σ’ ένα αεροπλάνο και να πάω στην Αίγυπτο για να μπω σ’ όλη αυτή τη διαδικασία; Όχι, δεν το ‘χα ξανανιώσει. Το ένιωσα, το έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ αν βοήθησα κάπως», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε στην προσωπική του κοσμοθεωρία και στην ανάγκη αντίδρασης απέναντι στην αδικία: «Ήταν έντονη εμπειρία η συμμετοχή μου στη διεθνή αποστολή στη Γάζα. Όταν αισθάνομαι αυτή την έλλειψη δικαιοσύνης, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, κάτι με καλεί να κάνω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά κάπως πρέπει να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
02:55 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βαγγέλης Δρίσκας: «Έκανα τον σταυρό μου κι είπα ότι αν φτάσω στο ξενοδοχείο “όλα καλά”»

Ο Βαγγέλης Δρίσκας μίλησε στο «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης, γυρίζοντας πίσω στα πρώτα τ...
23:28 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Η κόρη του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ, Chiara Mastroianni έρχεται στην Ελλάδα

Που και πότε θα εμφανιστεί η διάσημη ηθοποιός. Το απόλυτο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, ο πολυσ...
22:52 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τάσος Γιαννόπουλος: «Προσπαθώ να είμαι επιλεκτικός στις δουλειές μου»

Σε βραδινή του έξοδο συνάντησε τον Τάσο Γιαννόπουλο, η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου...
22:42 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Σοφία Παυλίδου: «Ο μοναδικός που με άγχωνε, ήταν ο πατέρας μου όταν ήταν στο κοινό»

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, συνάντησαν την Σοφία Παυλίδου στην επίσημη πρεμιέρα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα