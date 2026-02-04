Κοζάνη: Ηλικιωμένες ήρθαν στα χέρια ύστερα από έντονη λογομαχία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, όταν δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 76 και 80 ετών ήρθαν στα χέρια έπειτα από έντονη λογομαχία στην πλατεία Λασσάνη. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/2), μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών και καταστηματαρχών, οι οποίοι έσπευσαν να τις χωρίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες φέρεται να αντάλλαξαν βαριές κουβέντες πριν η ένταση κορυφωθεί, με αποτέλεσμα η μία να επιτεθεί σωματικά στην άλλη. Η ομάδα ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό της Αστυνομίας έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και οι δύο ηλικιωμένες ανέφεραν ζάλη και αδιαθεσία μετά το επεισόδιο.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για προληπτικούς λόγους και αργότερα δήλωσαν την πρόθεσή τους να υποβάλουν μηνύσεις η μία εναντίον της άλλης. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ σύμφωνα με πηγές του Kozanimedia, μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρχαν παλαιότερες προσωπικές διαφορές.