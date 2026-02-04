MasterChef: Λύγισε ο Γιώργος Αχλαδιώτης – «Κερδίζω, συγκινούμαι… Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω»

Το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας του MasterChef ολοκληρώθηκε με έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Ο Γιώργος Αχλαδιώτης αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, κερδίζοντας όχι μόνο το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και το πολυπόθητο pin του αρχηγού, που του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του διαγωνισμού. Ωστόσο, η χαρά του θριάμβου δεν κράτησε για πολύ, καθώς ακολούθησαν οι πρώτες δύσκολες αποφάσεις και στρατηγικές επιλογές.

Η στιγμή της ανακοίνωσης ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για τον νέο αρχηγό. Ο Γιώργος Αχλαδιώτης, φανερά συγκινημένος, μίλησε για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη δική του προσπάθεια: «Κερδίζω, συγκινούμαι… Δεν ξέρω, σκέφτομαι πάρα πολύ την οικογένειά μου, μου λείπει πάρα πολύ. Έχουν βάλει πλάτη πολύ ρε φίλε. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα ρε φίλε αυτό. Γιατί ο κόσμος… ο κόσμος μόνο έτσι ρε φίλε… πιστεύω ότι είσαι καλός. Αυτό ρε φίλε. Τώρα θα τους δείξω τι αξίζω. Και ήρθε η ώρα γι’ αυτό. Όποιος θέλει ας έρθει να με αντιμετωπίσει. Όλα απ’ την αρχή», είπε ο παίκτης.

Η υπόδειξη του πρώτου υποψηφίου

Η ασυλία του αρχηγού συνοδεύτηκε από την πρώτη δύσκολη δοκιμασία εξουσίας. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάλεσε τον νέο αρχηγό να υποδείξει τον πρώτο παίκτη που θα βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση. Ανάμεσα στους επτά ηττημένους, ο Γιώργος Αχλαδιώτης επέλεξε τον Μάριο Μπίγαλη, εξηγώντας δημόσια τους λόγους της επιλογής του.

«Θεωρώ πως στις δύο δοκιμασίες που έχω δει όταν μαγείρευε, έκανε όχι τόσο καλές προσπάθειες για να είναι στο σπίτι του MasterChef», ανέφερε ο Γιώργος Αχλαδιώτης, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επιλογή του βασίστηκε καθαρά σε αγωνιστικά κριτήρια.