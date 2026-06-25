Πάολα: «Η ζωή κάτω απ’ την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη…» – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (25/6) η Πάολα. Η κόρη της, Παολίνα, πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, το μεσημέρι της Πέμπτης, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη μητέρα της.

Στη δημοσίευσή της, η κόρη της καταξιωμένης ερμηνεύτριας, έχει μοιραστεί με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, ένα βίντεο καθώς και ορισμένες φωτογραφίες.

Σε αυτά, βλέπουμε την Πάολα και την Παολίνα να βρίσκονται ένα βράδυ στη παραλία, και να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνάνε μαζί.

Το παιδί της επιτυχημένης τραγουδίστριας, στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδεύσει την ανάρτησή της, έχει γράψει: «Χρόνια πολλά στην καλύτερη μανούλα που θα μπορούσα να έχω, στον πιο δοτικό, εκνευριστικά γενναιόδωρο και γεμάτο αγάπη άνθρωπο του πλανήτη, που με τον άκρως αντισυμβατικό χαρακτήρα του, τα αμέτρητα ταλέντα του – με πρώτο και καλύτερο το ταλέντο στην ζωή – και την αξεπέραστη διαίσθηση του, μου μαθαίνει καθημερινά την τέχνη της ζωής.

Αν ο κόσμος είχε έστω λίγη από την ηθική και τις αξίες της θα ήταν αδιαμφισβήτητα πιο όμορφος και ξέγνοιαστος. Χρόνια πολλά, μανούλα μου. Η ζωή κάτω απ’ την φτερούγα σου μοιάζει πανεύκολη..».