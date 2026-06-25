Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα κίνητρα της συμπλοκής – «Άφαντο» το όπλο του εγκλήματος, 7 συλλήψεις

Τα κίνητρα της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα, η οποία οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου, προσπαθούν να βρουν οι αρχές, που εστιάζουν στο τι προηγήθηκε. Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί επτά. Οι τέσσερις είναι οπαδοί της μίας ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις της άλλης ομάδας και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία επέβαιναν στο αυτοκίνητο που έφτασε στην μοιραία πλατεία κοντά στην οδό Κρέμου στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα δεν επέβαινε τελικά στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι βρισκόταν στο σημείο και ενσωματώθηκε με εκείνους που βγήκαν από το όχημα. Όσον αφορά στο μαχαίρι που βρέθηκε κοντά στο σημείο από τους αστυνομικούς, αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια στα οποία εξετάζεται.

«Άφαντο» το όπλο του εγκλήματος

Οι άνδρες της αστυνομίας εξετάζουν την περίπτωση να μην είναι αυτό το όπλο του εγκλήματος, καθώς ο 18χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίζεται ότι μετά τη δολοφονία, πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο. Άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν.

Τι υποστήριξε ο 18χρονος

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε η κατάθεση των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι υπέδειξαν τον 18χρονο ως το άτομο που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 18χρονος αρχικά κρατούσε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή ακόμη μία συμπλοκή μεταξύ νεαρών, η οποία δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Το χρονικό

Η αιματηρή συμπλοκή περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης σε πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μέλη μιας ομάδας νεαρών βρίσκονταν στην πλατεία όταν τους προσέγγισαν τρία άτομα. Λίγο αργότερα κατέφθασε και αυτοκίνητο από το οποίο αποβιβάστηκαν ακόμη πέντε νεαροί, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί γρήγορα.

Ακολούθησε άγρια συμπλοκή και καταδίωξη στα γύρω στενά. Περίπου 60 μέτρα μακριά από την πλατεία, μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας, ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα, κατέρρευσε και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού. «Γύρω στις 11:30 το βράδυ, ερχόμενος με τον σκύλο μου από το πάρκο, είδα μαζεμένα περίπου 10 με 15 άτομα. Δεν έμοιαζε με συμπλοκή εκείνη τη στιγμή, αλλά μιλούσαν έντονα» ανέφερε ένας κάτοικος

«Οι φωνές με ξύπνησαν. Άκουγα να φωνάζουν “βοήθεια”. Κατά τις 11:30 είδα ένα παιδί πεσμένο στο δρόμο και τους αστυνομικούς να προσπαθούν να το επαναφέρουν» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Η ταυτοποίηση του θύματος

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 15χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές από παλαιότερα περιστατικά, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής, να εντοπιστεί το φονικό όπλο και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό που συγκλονίζει την Καλλιθέα.