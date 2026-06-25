Μαρία Γρατσία στον ΑΝΤ1: «Ο πόλεμος που δέχεται το κίνημα είναι ανηλεής – Αιφνίδια η αποχώρηση του κ. Κοκοσάκη που διογκώθηκε από τα Μέσα»

Για τις αποχωρήσεις ένθερμων υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού από το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», οι οποίες προκάλεσαν τριγμούς στο πολιτικό της εγχείρημα, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, δικηγόρος Μαρία Γρατσία

Σχετικά με το εάν εκτιμά ότι οι αποχωρήσεις ήταν υποκινούμενες και εάν τελικά τα δύο πρώην μέλη είναι «μαριονέτες», η κ. Γρατσία, απέφυγε να δώσει μία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας ότι: «Μας εξέπληξε και μας αιφνιδίασε η αποχώρηση του κ. Κοκοτσάκη. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Απλά συνέπεσε με την ημέρα των επίσημων εγγραφών των μελών του κινήματος, ώστε να υπάρχει οργανωμένη βάση και να υπάρξει και η δημοκρατική εκλογή των μελών».

Και συνέχισε: «Τον τιμούμε για τη συμβολή του, η αιφνίδια αποχώρησή του είναι πρόωρη, καθώς ξεκίνησαν οι επίσημες εγγραφές χθες. Όλα κινούνται σε απολύτως δημοκρατική βάση».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για την αντίδραση της κυρίας Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις, η συνεργάτιδά της απάντησε: «Η Καρυστιανού βλέπει το ζήτημα σφαιρικά, γιατί μετά την αποχώρηση του Κοκοτσάκη όλα τα Μέσα την διογκώνουν. Αυτό που εισπράττει η Καρυστιανού είναι ότι διογκώνονται οι καταστάσεις. Το κίνημα πρέπει να αξιολογείται για τις θέσεις του».

Όσον αφορά την ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού σχετικά με το ότι κάποιοι θέλουν να διασπάσουν το κίνημα, η κυρία Γρατσία ανέφερε: «Το κίνημα της Καρυστιανού έχει διεμβολίσει το σύστημα. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι μεγάλη, οπότε ο πόλεμος που γίνεται σε βάρος του κινήματος είναι ανηλεής. Γίνεται κάθε προσπάθεια αποδόμησης του κινήματος. Η είσοδος της Καρυστιανού δεν είναι ευχάριστη για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση».