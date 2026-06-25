6ο ELPIDA Summer Festival στο Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

Σε μια απέραντη παιδική χαρά μετατράπηκε για τρεις ολόκληρες ημέρες το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», στο πλαίσιο του 6ου ELPIDA Summer Festival, που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» μέσω της Ψυχοκοινωνικής του Υπηρεσίας, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Τρεις ημέρες γεμάτες χαμόγελα, δημιουργία, παιχνίδι, μουσική και τέχνη. Με κεντρικό μήνυμα το «Reconnect», το φετινό Φεστιβάλ προσκάλεσε τα παιδιά και τις οικογένειές τους να επανασυνδεθούν με τη χαρά της παιδικής ηλικίας, τη δημιουργικότητα, τη φιλία, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ανθρώπινη επαφή. Δεκάδες καλλιτέχνες, αθλητές, εθελοντές και φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πολύτιμες στιγμές ξεγνοιασιάς, ψυχαγωγίας και αισιοδοξίας στους μικρούς ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ.

«Το 6ο ELPIDA Summer Festival αποτέλεσε, για ακόμη μία χρονιά, μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελπίδα, η αγάπη και η συλλογική προσφορά μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται, να εκφράζεται και να χαμογελά. Έναν κόσμο όπου μπορεί να απολαμβάνει την ξεγνοιασιά, την ανεμελιά και το παιχνίδι, πολύτιμα δώρα της παιδικής ηλικίας», δήλωσε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλευρό των παιδιών

Το 6ο ELPIDA Summer Festival πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος βρέθηκε κοντά στα παιδιά, συμμετείχε στις δράσεις και απένειμε προσωπικά μετάλλια συμμετοχής στους μικρούς αθλητές του προγράμματος «Vikelas Sports & Values», σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή.

Τον κ. Βρούτση υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, η Αντιπρόεδρος του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ κα Νούλη Μανώλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, στελέχη της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι της διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου και του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικά αθλητικά εργαστήρια γνωρίζοντας αθλήματα όπως η ξιφασκία, η άρση βαρών, η ρυθμική γυμναστική, η γενική γυμναστική, το χάντμπολ, το ποδόσφαιρο και η πυγμαχία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Vikelas Sports & Values», υπό τον επιστημονικό σχεδιασμό της Δρ. Ιλεάνας Κλοκώνη και με την παρουσία διακεκριμένων αθλητών, πρωταθλητών και Ολυμπιονικών.

Μουσική, Τέχνη και Πολιτισμός στην καρδιά του νοσοκομείου

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, το Νοσοκομείο πλημμύρισε από μουσικές και μελωδίες χάρη στη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών και μουσικών συνόλων που βρέθηκαν κοντά στα παιδιά προσφέροντας στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Η Κατερίνα Λιόλιου ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους τραγουδώντας τις επιτυχίες της σε μια συναυλία που είχε πολύ κέφι και χορό, όπως και ο Ησαΐας Ματιάμπα που τραγούδησε ζωντανά στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Η αγαπημένη ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου με ξεχωριστή ευαισθησία διάβασε παραμύθια στα παιδιά ταξιδεύοντας τα σε μαγικούς κόσμους, ενώ ο Toquel, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, οι μουσικοί του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η Underground Youth Orchestra, το Spring Guitar Project του Κολλεγίου Αθηνών, η Μουσική Ακαδημία Ιλίου «MusicArt Οδός Ονείρων», το ONAR Studio, η σχολή χορού Άννας Αθανασιάδου και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ιδιαίτερα ξεχωριστές ήταν οι μουσικοθεατρικές παραστάσεις, οι αναγνώσεις παραμυθιών, οι κινηματογραφικές προβολές Disney και οι παραστάσεις χορού, η παράσταση θεάτρου σκιών του Ηλία Καρελλά, καθώς.

Drone Show

Το εντυπωσιακό drone show που ολοκλήρωσε το Φεστιβάλ μάγεψε τους μικρούς ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ που έστρεψαν το βλέμμα στον ουρανό και παρακολούθησαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα!

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΜΑΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Οι μικροί ασθενείς συμμετείχαν σε δεκάδες εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά και διαδραστικά εργαστήρια που σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ, το ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΦΙΩΤΗ, ο ΘΙΑΣΟΣ ΗΛΙΑ ΚΑΡΕΛΛΑ, το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, το ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ, τα ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΑΜΩΜΑΤΑ, η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΤΙΛΗ, η APIVITA, η ARTVENTURE PRODUCTIONS , το CM JEWELRY, το CRAFTS BY STAVY, το DOMNA’S FACE ART, το THE FLYING SEAGULL PROJECT, το ΜY DOLPHIN CLUB, το PATRAS MED 2026, η SIANTI GALLERY, η ZINAG

και πολλοί ακόμη συνεργάτες προσέφεραν στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν, να εκφραστούν και να ονειρευτούν. Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε και για τους γονείς που συνόδευαν τα παιδιά, καθώς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υλοποιήθηκαν δράσεις ευεξίας και αυτοφροντίδας ειδικά για τις μητέρες, με συνεδρίες yoga, περιποίησης προσώπου και φροντίδας άκρων, προσφέροντάς τους πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης, αναζωογόνησης και προσωπικής φροντίδας μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα που βιώνουν με το BEAUTY THERAPIST και την ΦYSIKI KINISI .

Το τρενάκι της Ελπίδας

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, το αγαπημένο «Τρενάκι της ΕΛΠΙΔΑΣ» πραγματοποιούσε καθημερινά δρομολόγια στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου χαρίζοντάς στα παιδιά μοναδικές στιγμές ενθουσιασμού και χαράς.

ΧΟΡΗΓΟΙ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές, φορείς, καλλιτέχνες, εθελοντές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία του 6ου ELPIDA Summer Festival «Reconnect».

Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η MOTOR OIL.

Χορηγοί και υποστηρικτές του Φεστιβάλ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, SEKAVIN, APOSTELS , SHIPCOM, XYLEPER, CAPANNA FOOD GROUP , GOLDFISH , SANTE , ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ, COCA COLA 3E , DIMELLO, HANS & GRETEL , GODD COFFEE, DIMITRIS ECONOMIDES ATHENS, ΚΑΒΑ ΚΗΡΕΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΤΟΛΗΣ, ARTVENTURE PRODUCTIONS, BEAUTY THERAPIST DREAMSTAR, STYLEBOX, DRNS, ECOMAGINATION, MGM SPORTS , ΤHE WALT DISNEY COMPANY GREECE, DREAMLIGHT, SUPERHEROES.GR, NANOSFIREWORKS, G4S, DREAMTENT, CREATION RENTALS.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους φορείς, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους, καλλιτεχνικές ομάδες και εθελοντές που συμμετείχαν στη διοργάνωση και στήριξαν έμπρακτα το έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ.