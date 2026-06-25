Έλληνες της Βενεζουέλας μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον διπλό σεισμό: «Χόρευαν τα κτίρια – Έφυγε το φως από το Καράκας»

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Πάντως, δεν έχουν καταγραφεί Έλληνες ανάμεσα σε όσους έχασαν τη ζωή τους, στις καταστροφικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Έλληνες που ζουν στη χώρα περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις στιγμές τρόμου που βίωσαν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βενεζουέλας, Θεόδωρος Μαραγγέλης, δήλωσε: «Εμείς είμαστε σε πολυκατοικία ψηλή, 14 ορόφους, χόρευε το κτίριο. Εκεί που βλέπαμε τηλεόραση, καταλάβαμε ότι ήταν σεισμός, αλλά δεν τον περιμέναμε τόσο δυνατό, δηλαδή έχουμε καταλάβει και άλλες φορές αλλά τόσο ισχυρό όσο το χθεσινό ποτέ».

Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, Έλληνας οδοντίατρος στη Βενεζουέλα, δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Το σπίτι κουνήθηκε αρκετά. Τζάμια πέσανε, παράθυρα σπάσανε, καθρέφτες…Ο κόσμος καθόταν έβλεπε μπάλα. Ξαφνικά άκουσα από το τηλέφωνο μου “Προσοχή, προσοχή σεισμός στην περιοχή σου”. Πήγα να τρέξω… ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν άρχισε αρκετά αλλά κουνιότανε πολύ πιο δυνατά από ό,τι είμαστε συνηθισμένοι. 7,2 Ρίχτερ ήταν ο πρώτος ο σεισμός κράτησε 30 δευτερόλεπτα. Δεν τελείωσε ο πρώτος, δεν πέρασε ο φόβος και άρχισε ο δεύτερος, 7,5 Ρίχτερ, δηλαδή δυνατότερος».

«Έφυγε το φως από το μισό Καράκας»

Αμέσως μετά τα 7,5 Ρίχτερ η μισή πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι, ενώ παρέλυσαν οι τηλεπικοινωνίες.

«Έφυγε το φως από το μισό Καράκας. Έφυγε και το σήμα, δηλαδή πολλοί δεν είχαν κινητό, εγώ είχα», δήλωσε ο κ. Κακαλάνος.

Όπως λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Βενεζουέλας δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες Έλληνες από τον ισχυρό σεισμό: «Δόξα τω Θεό μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει για κανέναν. Ζημιές σε σπίτια, ναι, μερικοί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε θύματα».

«Μας είπαν να είμαστε έτοιμοι, ντυμένοι με παπούτσια, αν είναι να τρέξουμε… να τρέξουμε. Τα κινητά φορτισμένα, να μην ανοίξουμε τους σωλήνες με το φυσικό αέριο γιατί μπορεί να γίνει χειρότερη η κατάσταση να έχουμε νερό, δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι για δεύτερο και χειρότερο», δήλωσε ο κ. Κακαλάνος.

Το Καράκας έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με ισχυρούς σεισμούς. Το 1967 περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν έπληξε την πόλη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ.