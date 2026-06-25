Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Δεν έχει βρεθεί ακόμα το μαχαίρι της αιματηρής συμπλοκής – Τι εξετάζουν οι αρχές

Αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε στην Καλλιθέα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6). Περίπου 15 νεαροί φαίνεται να ενεπλάκησαν στο επεισόδιο σε πλατεία της περιοχής, το οποίο κατέληξε σε καταδίωξη στα γύρω στενά και στη δολοφονία ενός 15χρονου με μαχαίρι.

Οι έρευνες της ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τις 14 συνολικά προσαγωγές μεταξύ των οποίων και του δράστη, ο οποίος είναι Έλληνας 18 ετών, ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Παράλληλα αναζητούνται και άλλα 4 άτομα που ήταν μαζί με το θύμα της επίθεσης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακόμη τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Όλοι τους αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες.

Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονική επίθεση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 18χρονος που ομολόγησε την πράξη του υπέδειξε στους αστυνομικούς ένα σημείο όπου ισχυρίστηκε ότι πέταξε το μαχαίρι μετά το έγκλημα, επί της οδού Χριστιανουπόλεως. Οι έρευνες όμως δεν απέδωσαν.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν ένα ακόμη μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο από τους πρώτους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε: «Υπάρχει ένα μαχαίρι που έχουν συλλέξει οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο. Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως και αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος».

Η ομολογία του 18χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως έπαιξε η κατάθεση των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι υπέδειξαν τον 18χρονο ως το άτομο που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 18χρονος αρχικά κρατούσε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Άγνωστα ακόμα τα κίνητρα της συμπλοκής

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής και κυρίως ποια ήταν τα κίνητρα.

Αν και αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το περιστατικό συνδέεται με αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων νεαρών για τον έλεγχο και την παρουσία τους στη συγκεκριμένη περιοχή της Καλλιθέας και όχι με κάποια αντιπαλότητα μεταξύ ομάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή ακόμη μία συμπλοκή μεταξύ νεαρών, η οποία δεν είχε καταγγελθεί στις αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το βράδυ σε πλατεία στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μέλη μιας ομάδας νεαρών βρίσκονταν στην πλατεία όταν τους προσέγγισαν τρία άτομα. Λίγο αργότερα κατέφθασε και αυτοκίνητο από το οποίο αποβιβάστηκαν ακόμη πέντε νεαροί, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί γρήγορα.

Ακολούθησε άγρια συμπλοκή και καταδίωξη στα γύρω στενά. Περίπου 60 μέτρα μακριά από την πλατεία, μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας, ο 15χρονος δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα, κατέρρευσε και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για αρκετές ώρες μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί δεν είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον ανήλικο, καθώς οι φίλοι του φέρονται να απέφευγαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία του.

Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε αργότερα, όταν η μητέρα του τον αναγνώρισε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 15χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές από παλαιότερα περιστατικά, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια.