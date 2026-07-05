Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι – «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

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Ο 22χρονος Άντρι από τη Γαλλία, ο οποίος πραγματοποιεί ταξίδι στην Ευρώπη με το ποδήλατό του, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας στο Μενίδι, όταν το GPS τον οδήγησε σε καταυλισμό Ρομά στην Αγία Σωτήρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο νεαρός ποδηλάτης είχε ξεκινήσει ένα επτάμηνο ταξίδι σε ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Η διαδρομή που ακολούθησε από τη Θήβα προς την Αθήνα τον οδήγησε, σύμφωνα με την καταγγελία του, στον καταυλισμό, όπου δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

«Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω», είπε στην κάμερα του Star.

Η περιγραφή της επίθεσης

Ο 22χρονος περιέγραψε ότι ομάδα ατόμων τον περικύκλωσε και του άρπαξε το τσαντάκι, μέσα στο οποίο είχε το κινητό του. Μετά το περιστατικό, ο νεαρός έμεινε μόνος σε άγνωστη περιοχή, χωρίς δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

«Περίπου πέντε ή έξι ήταν γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω. Πήραν το τσαντάκι μου, μέσα στο οποίο είχα το κινητό μου».

Στη συνέχεια, ο Άντρι αναζήτησε βοήθεια. Ένας περαστικός τού υπέδειξε τη διαδρομή προς το Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, όπου ο 22χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Η έρευνα της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου κατέγραψαν τις περιγραφές που έδωσε ο νεαρός για τους δράστες. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετέβησαν μαζί του στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να αναζητήσουν τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί.

Παρά το περιστατικό, ο Άντρι συνεχίζει το ταξίδι του με το ποδήλατο. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.