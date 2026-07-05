Θησαυρός στην έρημο: Ολόκληρη βυζαντινή πόλη με χρυσά νομίσματα και 200 αρχαία ελληνικά «μηνύματα» ήρθε στο φως

Μία πλήρως διαμορφωμένη οικιστική πόλη που χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο και της οποίας τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από πλίνθους, έφερε στο φως η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια συστηματικών ανασκαφών στη θέση Άιν ελ-Σαμπίλ στην Όαση Ντάχλα.

Την ανακάλυψη επιβεβαίωσε ο Σερίφ Φατχί, Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ο οποίος τόνισε ότι το εύρημα αυτό αποτελεί σημαντική προσθήκη στο αρχείο των αρχαιολογικών ανακαλύψεων της Αιγύπτου, καθώς βοηθά στην ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφίας που χαρακτήριζε τις αιγυπτιακές οάσεις κατά τη διάρκεια διαφόρων ιστορικών περιόδων. Ο κυβερνητικός αξιωματούχος επεσήμανε επίσης ότι αυτού του είδους οι ανακαλύψεις εμπλουτίζουν τα τουριστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα, στηρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του κράτους για την ανάπτυξη της περιοχής και την εδραίωση της θέσης της στον χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού.

Ένα τέλειο πολεοδομικό σχέδιο στην καρδιά της ερήμου

Ο Χισάμ Ελ-Λέιθι, Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, εξήγησε ότι η σημασία αυτής της ανακάλυψης έγκειται στις νέες και ακριβείς πληροφορίες που παρέχει σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής της αιγυπτιακής κοινότητας που κατοικούσε στην Όαση Ντάχλα κατά τη βυζαντινή περίοδο. Ο Γενικός Γραμματέας πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα των ανασκαφών κατέστησαν εφικτή την τεκμηρίωση πολυάριθμων πολεοδομικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών που καθόριζαν την πραγματικότητα αυτής της περιοχής κατά τη συγκεκριμένη ιστορική φάση.

Από την πλευρά του, ο Ντιαά Ζαχράν, Διευθυντής του Τμήματος Ισλαμικών, Κοπτικών και Εβραϊκών Αρχαιοτήτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, υποστήριξε ότι η πόλη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα παρουσιάζει μια κανονική πολεοδομική διάταξη. Αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία κύριων οδών με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, οι οποίες διασταυρώνονται με κάθετους δρόμους προσανατολισμένους από ανατολή προς δύση, δημιουργώντας πλατείες και ανοιχτούς χώρους, με μια εκκλησία τύπου βασιλικής να βρίσκεται στο κέντρο του αστικού δικτύου, με πρόσοψη σε μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες.

Ο Μαχμούντ Μασούντ, Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Ντάχλα και επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής, δήλωσε ότι ο αστικός οικισμός διέθετε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τη στέγαση μιας πλήρως λειτουργικής οικιστικής κοινότητας. Αυτά περιλαμβάνουν την προαναφερθείσα εκκλησία, τύπου βασιλικής, η οποία χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ., τα ερείπια δύο παρατηρητηρίων (πύργων ελέγχου) που βρίσκονται στα άκρα της πόλης, ένα οχυρό με παχιά τείχη, καθώς και μια σειρά από σπίτια με μεγάλα δωμάτια και θολωτές οροφές, μαζί με φούρνους για την παρασκευή ψωμιού, κουζίνες και εργαλεία για το άλεσμα των σιτηρών.

Από το σπίτι του διακόνου στους κρυφούς χώρους λατρείας

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα κτίρια που ήρθαν στο φως είναι η κατοικία του Τίσου (Tisus), ενός διακόνου της εκκλησίας, η κατασκευή της οποίας χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, και το σπίτι του Ταμπίπου (Tabipus), που χρονολογείται στις αρχές του ίδιου αιώνα, για το οποίο διατυπώνεται η υπόθεση ότι μπορεί να λειτουργούσε ως κατ’ οίκον εκκλησία (οίκος λατρείας) πριν από την κατασκευή της βασιλικής που αργότερα κατέλαβε το κέντρο της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλά αντικείμενα που δείχνουν πώς ζούσαν και τι δουλειές έκαναν οι κάτοικοι εκείνης της εποχής. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται κεραμικά σκεύη οικιακής χρήσης, αμπούλες για την αποθήκευση ελαίων και αρωμάτων, λυχνάρια για τον φωτισμό, καθώς και κατάλοιπα λίθινων εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για το άλεσμα των σιτηρών.

Τα 200 «μηνύματα» στα ελληνικά και τα χρυσά νομίσματα

Ο Ζαχράν Μαχντί, Διευθυντής του Τμήματος Ανασκαφών του τομέα Ισλαμικών και Κοπτικών Αρχαιοτήτων, υπογράμμισε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι μια μεγάλη συλλογή γραπτών κειμένων. Πρόκειται συγκεκριμένα για περίπου διακόσια όστρακα με επιγραφές στην κοπτική και την ελληνική γλώσσα, τα οποία καταγράφουν αγοραπωλησίες, επιστολική αλληλογραφία και άλλα αρχεία που σχετίζονται με τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας του πληθυσμού.

Η αρχαιολογική αποστολή έφερε επίσης στο φως έναν σημαντικό αριθμό χάλκινων νομισμάτων σε εξαιρετική κατάσταση, τα οποία φέρουν τις προτομές Βυζαντινών αυτοκρατόρων, επιγραφές στα λατινικά και χριστιανικά σύμβολα, μαζί με μια ομάδα χρυσών νομισμάτων που αντιστοιχούν στη βασιλεία του αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β’, ο οποίος κυβέρνησε την αυτοκρατορία μεταξύ 337 και 361 μ.Χ.

Οχυρωμένοι απέναντι στην αστάθεια της Αυτοκρατορίας

Η κανονική διάταξη του πολεοδομικού σχεδίου που ανακαλύφθηκε στο Άιν ελ-Σαμπίλ αποδεικνύει έναν βαθμό σχεδιασμού που ξεπερνά την απλή αυθόρμητη συγκέντρωση σπιτιών, υποδεικνύοντας την ύπαρξη συνειδητά εφαρμοσμένων κατασκευαστικών κριτηρίων που ρύθμιζαν την κατανομή των οικιστικών, θρησκευτικών και αμυντικών χώρων. Η εκκλησία τύπου βασιλικής, το κεντρικό στοιχείο του συγκροτήματος, όχι μόνο εκπλήρωνε μια λειτουργική αποστολή, αλλά λειτουργούσε και ως η ραχοκοκαλιά της κοινοτικής ζωής, μια συγκυρία που εξηγεί την προνομιακή της θέση στην καρδιά του αστικού ιστού και την πρόσοψή της στον κεντρικό δρόμο.

Οι πύργοι-παρατηρητήρια που βρίσκονται στα άκρα του οικισμού, μαζί με το οχυρό με τα παχιά τείχη, υποδηλώνουν ότι η κοινότητα έδινε ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα που σχετίζονταν με την ασφάλεια και την άμυνα του πληθυσμιακού κέντρου, γεγονός που μπορεί να συνδέεται με τις συνθήκες αστάθειας που επηρέαζαν ορισμένες περιοχές της Αυτοκρατορίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα.

Η ανακάλυψη των δύο σπιτιών που ταυτοποιήθηκαν με τα ονόματα των ιδιοκτητών τους, του Τίσου και του Ταμπίπου, είναι ιδιαίτερης σημασίας επειδή επιτρέπει μια προσέγγιση στην κοινωνική και ιεραρχική δομή της κοινότητας, τεκμηριώνοντας την ύπαρξη ενός διακόνου συνδεδεμένου με την εκκλησία και μιας κατοικίας που πιθανώς εξυπηρετούσε θρησκευτικές λειτουργίες πριν από την κατασκευή του οριστικού ναού, παρέχοντας πληροφορίες για τη σταδιακή θεσμοθέτηση της χριστιανικής λατρείας σε αυτή την περιοχή της Αυτοκρατορίας.

Μια ανακάλυψη που αλλάζει την ιστορία της ερήμου

Η αφθονία των γραπτών κειμένων που εντοπίστηκαν, και ιδιαίτερα τα όστρακα με κείμενα στην κοπτική και την ελληνική γλώσσα, αποτελεί ένα αρχείο ανυπολόγιστης αξίας για την κατανόηση των οικονομικών και διοικητικών μηχανισμών που ρύθμιζαν τη ζωή στην όαση κατά τη βυζαντινή περίοδο, καθώς προσφέρει άμεσες αποδείξεις για τις εμπορικές συναλλαγές και τις προσωπικές σχέσεις που ύφαιναν τον κοινωνικό ιστό της κοινότητας.

Τα πολλά χρυσά και χάλκινα νομίσματα αποδεικνύουν ότι η μικρή αυτή πόλη ήταν πλήρως ενταγμένη στην οικονομία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ότι το χρήμα κυκλοφορούσε κανονικά στην περιοχή. Παράλληλα, οι απεικονίσεις των αυτοκρατόρων και τα χριστιανικά σύμβολα πάνω στα νομίσματα δείχνουν πώς ο Χριστιανισμός γινόταν σταδιακά η επίσημη θρησκεία του κράτους κατά τον 4ο αιώνα.

Αυτή η αρχαιολογική ανακάλυψη, στο σύνολό της, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ευρημάτων που τα τελευταία χρόνια μεταμορφώνουν τις γνώσεις μας για την ανθρώπινη παρουσία στις οάσεις της δυτικής Αιγύπτου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Παρέχει εξαιρετικά πλούσια υλικά τεκμήρια που καθιστούν εφικτή την ανασύνθεση, με πρωτόγνωρη λεπτομέρεια, των συνθηκών διαβίωσης, των οικονομικών πρακτικών και των θρησκευτικών πεποιθήσεων των πληθυσμών που κατοικούσαν σε αυτές τις ερημικές περιοχές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου βαθιών ιστορικών μεταβολών