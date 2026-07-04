Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη σε εργοτάξιο: Στο φως σκάλα από συμπαγή κορμό 2.000 ετών – Γιατί θεωρείται μοναδική

Ένα απλό, καθημερινό αντικείμενο της προϊστορικής εποχής κατάφερε να νικήσει τον χρόνο και να φτάσει σχεδόν ανέπαφο μέχρι τις μέρες μας, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

Μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στη Βρετανία μας μεταφέρει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Εποχής του Σιδήρου, αποκαλύπτοντας τις τεχνικές τους ικανότητες. Το εύρημα, που διατηρήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, θεωρείται ήδη μοναδικό στο είδος του για τα βρετανικά χρονικά.

Ένας γεμάτος νερό λάκκος υδροληψίας στο Γουέστ Κάμπουρν (West Cambourne) του Κέιμπριτζσιρ έφερε στο φως μια σπάνια προϊστορική ξύλινη σκάλα, η οποία περιγράφεται πλέον ως η μακρύτερη σκάλα από κορμό δέντρου που είναι γνωστή αυτή τη στιγμή στη Βρετανία.

Η σκάλα διασώζεται σε μήκος που ξεπερνά τα 3 μέτρα και εντοπίστηκε μέσα σε έναν μεγάλο λάκκο ποτίσματος. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, το αντικείμενο χρονολογείται πιθανότατα στην Ύστερη Εποχή του Σιδήρου, τοποθετώντας το στους τελευταίους αιώνες πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Βρετανίας.

Ένα σπάνιο ξύλινο εύρημα από λάκκο υδροληψίας της Εποχής του Σιδήρου

Το εύρημα είναι σημαντικό εν μέρει για αυτό που δεν είναι. Δεν πρόκειται για κάποιο τελετουργικό αντικείμενο, ένα πλούσιο κτέρισμα ταφής ή μια μνημειακή κατασκευή. Είναι ένα χρηστικό δείγμα αγροτικής τεχνολογίας: Μια ξύλινη σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την πρόσβαση στο νερό.

Τα οργανικά υλικά, όπως το ξύλο, σπάνια επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα περισσότερα αρχαιολογικά πλαίσια. Στο Γουέστ Κάμπουρν, η σκάλα διατηρήθηκε επειδή βρισκόταν σε συνθήκες κορεσμού από νερό (υγρότοπος), όπου τα μειωμένα επίπεδα οξυγόνου επιβράδυναν τη σήψη.

Το ίδιο το εύρημα ήταν σημαντικών διαστάσεων. Τα στοιχεία της Αρχαιολογικής Μονάδας του Κέιμπριτζ περιγράφουν ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά ευρήματα στο Γουέστ Κάμπουρν ως έναν λάκκο υδροληψίας με διαστάσεις περίπου 25 μέτρα μήκος και 14 μέτρα πλάτος. Αυτοί οι λάκκοι ποτίσματος δεν ήταν δευτερεύοντα στοιχεία του τοπίου.

Στις αγροτικές κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου, βοηθούσαν στη συντήρηση του ζωικού κεφαλαίου και στη διαχείριση της πρόσβασης στο νερό σε εδάφη με βαρύ άργιλο. Η σκάλα υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν έσκαβαν απλώς λάκκους αφήνοντάς τους να γεμίζουν φυσικά, αλλά συντηρούσαν και χρησιμοποιούσαν αυτές τις υποδομές με ελεγχόμενο τρόπο.

Το Γουέστ Κάμπουρν ήταν ήδη ένα κατοικημένο τοπίο

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών που συνδέονται με τις οικιστικές αναπτύξεις Burghley Green και Chivers Rise στο Γουέστ Κάμπουρν.

Οι ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαιολογική Μονάδα του Κέιμπριτζ (Cambridge Archaeological Unit), κάλυψαν μια έκταση δέκα χιλιάδων τ.μ. και κατέγραψαν περισσότερα από 150 αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτά χρονολογούνται περίπου 2.000 χρόνια πριν, ανήκοντας σε κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου και της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου.

Μεταξύ των ευρημάτων που καταγράφηκαν ήταν ένας κυκλικός περίβολος 24 μέτρων, ο οποίος πιθανότατα χρησιμοποιούνταν από τις κοινότητες της Εποχής του Σιδήρου για τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου.

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως αντικείμενα της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, οστών ζώων και καμένων λίθων, που υποδηλώνουν μαγειρική και καθημερινές οικιακές ή αγροτικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν περισσότερα από 780 κομμάτια κεραμικής της ρωμαϊκής περιόδου, γεγονός που μαρτυρά πρώιμη ρωμαϊκή δραστηριότητα στην ίδια περιοχή. Αυτά τα ευρήματα εντάσσουν τη σκάλα από κορμό δέντρου σε ένα ενεργό περιβάλλον οικισμού και δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για μια μεμονωμένη ανακάλυψη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγροτικής κοινότητας που χρησιμοποιούσε την περιοχή του Γουέστ Κάμπουρν για την εκτροφή ζώων, την καλλιέργεια αγρών, τη διαχείριση του νερού και την καθημερινή οικιακή ζωή.

Παλαιότερα ευρήματα στο Κάμπουρν προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο

Το Γουέστ Κάμπουρν αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου αρχαιολογικού τοπίου δυτικά του Κέιμπριτζ. Παλαιότερες εργασίες μεγάλης κλίμακας στο Κάμπουρν από τον οργανισμό Wessex Archaeology κατέγραψαν περισσότερα από 1.000 χρόνια οικιστικής δραστηριότητας σε μια έκταση περίπου έξι τετραγωνικών χιλιομέτρων, με στοιχεία που εκτείνονται από την Εποχή του Σιδήρου και τη Ρωμαϊκή κατοχή μέχρι και την περίοδο των Σαξόνων.

Οι παλαιότερες ανασκαφές έδειξαν ότι το Κάμπουρν κατοικούνταν από το 800 π.Χ. περίπου έως το 800 μ.Χ. Αυτή η μακρά διαδοχή εξέπληξε τους αρχαιολόγους, καθώς κάποτε θεωρούνταν απίθανο τα πυκνά αργιλώδη εδάφη να διασώζουν σημαντικά στοιχεία πρώιμων οικισμών.

Άλλες αρχαιολογικές εργασίες δυτικά του Κάμπουρν έχουν επίσης εντοπίσει οικιστική δραστηριότητα από τη Μέση Εποχή του Σιδήρου έως τη ρωμαϊκή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων περιφραγμένων οικισμών, κυκλικών κατοικιών (roundhouses), λιθόστρωτων επιφανειών, σωρών απορριμμάτων (middens), μεγάλων οριοθετικών τάφρων, πιθανών ξύλινων κατασκευών και τουλάχιστον ενός ευρήματος που ερμηνεύεται ως λάκκος υδροληψίας.

Τι μας φανερώνει η σκάλα

Η σκάλα του Γουέστ Κάμπουρν προσθέτει ένα σπάνιο ξύλινο αντικείμενο σε ένα τοπίο που είναι ήδη γνωστό για την οικιστική δραστηριότητα της Εποχής του Σιδήρου και της ρωμαϊκής περιόδου.

Η πέτρα, η κεραμική, το μέταλλο και τα οστά κυριαρχούν συχνά στα αρχαιολογικά δεδομένα επειδή επιβιώνουν πιο εύκολα. Το ξύλο συνήθως εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω του μόνο αποτυπώματα στο χώμα, οπές πασσάλων ή έμμεσες ενδείξεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διατηρημένη σκάλα προσφέρει μια πιο άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν φυσικά με μια ελεγχόμενη πηγή νερού. Υποδηλώνει συντήρηση, επαναλαμβανόμενη πρόσβαση και πρακτική μηχανική σε μικρή, αγροτική κλίμακα.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο το εύρημα έχει σημασία: Αναδεικνύει μια απλή, καθημερινή υποδομή και όχι μια επίδειξη ισχύος της κοινωνικής ελίτ.

Οι κοινότητες της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου στο Κέιμπριτζσιρ δεν ζούσαν σε ένα στατικό ή περιθωριακό τοπίο. Στο Γουέστ Κάμπουρν, τα στοιχεία παραπέμπουν σε καλλιεργήσιμους αγρούς, διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, έλεγχο του νερού, μαγειρική, χρήση κεραμικής και, αργότερα, σε ρωμαϊκή προσαρμογή.

Η σκάλα από κορμό δέντρου είναι ένα μεμονωμένο αντικείμενο, αλλά ανήκει σε μια ευρύτερη ιστορία οικισμού και χρήσης γης στα αργιλώδη υψίπεδα δυτικά του Κέιμπριτζ.