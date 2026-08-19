«Μίλησαν» στήλες 2.900 ετών: Τα ιερογλυφικά τους αποκάλυψαν έναν ξεχασμένο βασιλιά της Εποχής του Σιδήρου

Μπορεί δύο πέτρινες στήλες να αλλάξουν τα όσα ξέρουμε για την ιστορία; Η απάντηση είναι ναι, όταν αυτές φέρουν επάνω τους γραφή 2.900 ετών. Η πρόσφατη αποκωδικοποίηση λουβιανών ιερογλυφικών έφερε στο φως έναν χαμένο ηγεμόνα και τις φιλοδοξίες του.

Λουβιανά ιερογλυφικά χαραγμένα σε δύο πέτρινες στήλες 2.900 ετών από τα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας διασώζουν το όνομα και τις φιλοδοξίες ενός ηγεμόνα της Εποχής του Σιδήρου, ο οποίος διαφορετικά ίσως να παρέμενε μια απλή σκιά στην ιστορία της περιοχής.

Γνωστά ως οι Στήλες του Αρσούζ, τα μνημεία προέρχονται από την επαρχία του Χατάι.

Οι επιγραφές τους ταυτοποιούν τον ηγεμόνα που κρύβεται πίσω από αυτά ως τον Σουπιλουλιούμα, γιο του βασιλιά Μανάνα και κυβερνήτη του Βαλαστίν, ενώ παράλληλα περιγράφουν ευημερία, θεϊκή υποστήριξη και όσα οι ερευνητές ερμηνεύουν ως νίκες επί των Αδάνων και της χώρας της Χιγιάβα στην αρχαία Κιλικία.

Αν και το όνομά του θυμίζει τους ισχυρούς Χετταίους βασιλείς της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, αυτός ο Σουπιλουλιούμα έζησε αρκετούς αιώνες αργότερα, σε έναν πολιτικό κόσμο που αναδύθηκε μετά την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας των Χετταίων.

Οι στήλες παρέχουν μια σπάνια πρωτογενή μαρτυρία σε πρώτο πρόσωπο από εκείνη την περίοδο, διασώζοντας όχι μόνο τη γενεαλογία του βασιλιά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε την εξουσία του, τη σχέση του με τους θεούς καθώς και τα στρατιωτικά του επιτεύγματα.

Αρσούζ: Οι δύο στήλες-ορόσημο που άλλαξαν τα δεδομένα

Οι Στήλες του Αρσούζ ανακαλύφθηκαν το 2007 στην περιοχή Ουλουτσινάρ του Αρσούζ, μιας παραθαλάσσιας περιοχής του σημερινού Χατάι. Βρέθηκαν μέσα στον χώρο μιας ναυτικής εγκατάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών.

Και τα δύο μνημεία έχουν ύψος που ξεπερνά τα 2,1 μέτρα και φέρουν παραλλαγές της ίδιας βασιλικής επιγραφής, οι οποίες συνδέονται στενά μεταξύ τους.

Το ένα διασώζει εννέα γραμμές κειμένου σε λουβιανά ιερογλυφικά και το άλλο οκτώ. Μια λεπτομερής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Anatolian Studies κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μνημεία χρονολογούνται πιθανότατα στα τέλη του 10ου αιώνα π.Χ.

Οι εμπρόσθιες επιφάνειές τους συνδυάζουν τη γραφή με βασιλικές και θεϊκές απεικονίσεις.

Ένας ηγεμόνας εμφανίζεται μαζί με τον Θεό της Καταιγίδας κάτω από έναν φτερωτό δίσκο, δημιουργώντας μια οπτική δήλωση θεϊκής εύνοιας που ταιριάζει απόλυτα με το μήνυμα των επιγραφών.

Στη στήλη ARSUZ 1, ο Θεός της Καταιγίδας και ο βασιλιάς στέκονται πάνω σε ένα ανθέμιο, ενώ στη στήλη ARSUZ 2 στέκονται πάνω σε έναν ταύρο, ένα ζώο στενά συνδεδεμένο με τον Θεό της Καταιγίδας.

Σουπιλουλιούμα: Το αινιγματικό προφίλ του χαμένου βασιλιά

Οι επιγραφές συστήνουν τον δημιουργό τους ως τον Σουπιλουλιούμα, γιο του Μανάνα και βασιλιά του Βαλαστίν.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τον Σουπιλουλιούμα Α΄, τον ένδοξο Μεγάλο Βασιλιά των Χετταίων που κυβέρνησε αρκετούς αιώνες νωρίτερα.

Ο ηγεμόνας του Αρσούζ έζησε κατά την Εποχή του Σιδήρου, όταν το πολιτικό σκηνικό της Ανατολίας και της βόρειας Συρίας είχε μεταμορφωθεί ριζικά από την κατάρρευση των βασιλείων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

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Αρκετά μικρότερα κράτη, ωστόσο, διέσωσαν στοιχεία της χετταιικής και της λουβιανής γλώσσας, των θρησκευτικών παραδόσεων και της βασιλικής ιδεολογίας.

Οι ιερογλυφικές λουβιανές επιγραφές έγιναν μία από τις σημαντικότερες πηγές για την ανασύνθεση αυτού του κατακερματισμένου πολιτικού κόσμου.

Το Βαλαστίν συνδέεται με την πεδιάδα του Αμούκ στο σημερινό Χατάι, ενώ τα αρχαιολογικά και επιγραφικά ευρήματα από το Τελ Ταγινάτ υποδηλώνουν ότι ο οικισμός αυτός ήταν πιθανότατα ένα σημαντικό πολιτικό κέντρο του βασιλείου.

Οι επιγραφές του Αρσούζ είναι ιδιαίτερα πολύτιμες επειδή ο Σουπιλουλιούμα μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Αντί να διασωθεί απλώς ως ένα όνομα καταγεγραμμένο από κάποιον άλλον ηγεμόνα, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τη βασιλεία του και εξηγεί πώς ήθελε να μείνει στη μνήμη η εξουσία του.

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Ο Σουπιλουλιούμα αναφέρει ότι ανέλαβε την εξουσία και τη διακυβέρνηση του πατέρα του προτού αποκαταστήσει την τάξη στη χώρα του. Στη συνέχεια, η επιγραφή συνδέει τη βασιλεία του με τη θεϊκή εύνοια.

Ο θεός των Σιτηρών και ο θεός του Κρασιού συνδέονται με την ευημερία, ενώ ο Θεός της Καταιγίδας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα στρατιωτικά επιτεύγματα του ηγεμόνα.

Αυτός ο συνδυασμός αφθονίας, νόμιμης διαδοχής και στρατιωτικής ισχύος δεν ήταν τυχαίος.

Τα αρχαία βασιλικά μνημεία σχεδιάζονταν για να παρουσιάζουν μια ιδανική εικόνα της μοναρχίας, και οι Στήλες του Αρσούζ συνενώνουν αυτά τα μοτίβα τόσο στα λόγια όσο και στις εικόνες.

Ο ηγεμόνας που απεικονίζεται δίπλα στον Θεό της Καταιγίδας ενισχύει οπτικά το ίδιο μήνυμα: ο Σουπιλουλιούμα παρουσιάζει τον εαυτό του όχι απλώς ως έναν επιτυχημένο βασιλιά, αλλά ως έναν ηγεμόνα του οποίου η εξουσία απολάμβανε τη θεϊκή έγκριση.

Μέτωπο στα Άδανα: Οι πολεμικές νίκες που χάραξε στην πέτρα ο Σουπιλουλιούμα

Το πιο αποκαλυπτικό από ιστορική άποψη τμήμα της επιγραφής αφορά τις εκστρατείες του Σουπιλουλιούμα προς τα δυτικά.

Οι ερευνητές που ερμηνεύουν το λουβιανό κείμενο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο βασιλιάς διεκδικούσε τη νίκη επί εδαφών που σχετίζονται με την πεδιάδα της Κιλικίας, τα Άδανα και τη Χιγιάβα.

Η Χιγιάβα είναι ένα όνομα που συνδέεται στις πηγές της Εποχής του Σιδήρου με την Κιλικία, καθιστώντας την εμφάνισή της δίπλα στα Άδανα ιδιαίτερα σημαντική για την ανασύνθεση των σχέσεων μεταξύ της περιοχής του Αμούκ και της νότιας Ανατολίας κατά τον 10ο αιώνα π.Χ.Η διατύπωση, ωστόσο, απαιτεί κάποια προσοχή.

Η επιγραφή αποτελεί ένα βασιλικό μνημείο και όχι μια ανεξάρτητη ιστορική καταγραφή, και οι ηγεμόνες της αρχαίας Εγγύς Ανατολής συνήθιζαν να δίνουν έμφαση στις νίκες, τη θεϊκή εύνοια και την πολιτική τους νομιμότητα.

Ως εκ τούτου, η επιγραφή δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει την ακριβή κλίμακα ή τη διάρκεια του ελέγχου του Σουπιλουλιούμα στην Κιλικία. Αυτό που αποδεικνύει, ωστόσο, είναι ότι τα Άδανα και η Χιγιάβα ήταν αρκετά σημαντικά ώστε να συμπεριληφθούν στο πολιτικό αφήγημα που ο βασιλιάς ήθελε να χαράξει μόνιμα στην πέτρα.

Η «φωνή» που επιβίωσε: Το σπάνιο ντοκουμέντο από τα ερείπια μιας αυτοκρατορίας

Η σημασία των Στηλών του Αρσούζ υπερβαίνει τις στρατιωτικές διεκδικήσεις ενός και μόνο ηγεμόνα.

Τα τοπωνύμιά τους βοηθούν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει πολύ λιγότερο οικείο από εκείνο της Αυτοκρατορίας των Χετταίων που προηγήθηκε.

Οι επιγραφές τους διασώζουν επίσης την προσωπική φωνή ενός ηγεμόνα, του οποίου το βασίλειο βρισκόταν ανάμεσα σε σημαντικές πολιτισμικές και πολιτικές ζώνες που συνέδεαν την Ανατολία, την Κιλικία και τη βόρεια Συρία.

Σχεδόν τρεις χιλιετίες αργότερα, ο Σουπιλουλιούμα εξακολουθεί να μιλά μέσα από αυτά τα λουβιανά ιερογλυφικά.

Τα μνημεία διασώζουν τη γενεαλογία του, τους θεούς στους οποίους απέδιδε την επιτυχία του και τις διεκδικήσεις του για στρατιωτική επέκταση, μεταμορφώνοντας έναν κατά τα άλλα άγνωστο βασιλιά της Εποχής του Σιδήρου σε μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στην ιστορία της νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Οι Στήλες του Αρσούζ αποτελούν μέρος της συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου του Χατάι, όπου παραμένουν ανάμεσα στα σημαντικότερα ενεπίγραφα μνημεία για την κατανόηση του παρελθόντος της περιοχής κατά την Εποχή του Σιδήρου.