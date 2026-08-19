Εύβοια: Σχεδόν αόρατες μέδουσες τσίμπησαν παιδί στο πρόσωπο

Η παρουσία μικρών, σχεδόν αόρατων μεδουσών στην Εύβοια, και ειδικότερα στις Ροβιές, προκαλεί αναστάτωση στους λουόμενους. Ένα παιδί τσιμπήθηκε στο πρόσωπο, υφιστάμενο έντονο ερεθισμό, με τους λουόμενους να καλούνται σε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της δυσκολίας εντοπισμού τους στο νερό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η αναστάτωση στην Εύβοια από την παρουσία μικρών μεδουσών, οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους και στις Ροβιές.
  • Οι μέδουσες είναι ιδιαίτερα μικρές και σχεδόν αόρατες μέσα στο νερό, ωστόσο το τσίμπημά τους είναι εξαιρετικά επώδυνο, όπως φάνηκε από το τσίμπημα παιδιού στο πρόσωπο.
  • Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, «έκανε μεγάλη ζημιά στο πρόσωπο του παιδιού. Δεν φαίνονται καθόλου», με τους λουόμενους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται η αναστάτωση στην Εύβοια από την παρουσία μικρών μεδουσών. Τελευταία έκαναν την εμφάνισή τους στις Ροβιές.

Όπως αναφέρει λουόμενος, οι μέδουσες είναι ιδιαίτερα μικρές και σχεδόν αόρατες μέσα στο νερό, ωστόσο το τσίμπημά τους είναι εξαιρετικά επώδυνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, μία από αυτές τσίμπησε παιδί στο πρόσωπο, προκαλώντας έντονο ερεθισμό και μεγάλη ενόχληση.

«Δεν την βγάλαμε για να σας τη δείξουμε, αλλά έκανε μεγάλη ζημιά στο πρόσωπο του παιδιού. Δεν φαίνονται καθόλου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η μικρή τους διάσταση καθιστά τον εντοπισμό τους μέσα στη θάλασσα εξαιρετικά δύσκολο.

 

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