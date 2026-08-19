Εύβοια: Σχεδόν αόρατες μέδουσες τσίμπησαν παιδί στο πρόσωπο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται η αναστάτωση στην Εύβοια από την παρουσία μικρών μεδουσών. Τελευταία έκαναν την εμφάνισή τους στις Ροβιές.

Όπως αναφέρει λουόμενος, οι μέδουσες είναι ιδιαίτερα μικρές και σχεδόν αόρατες μέσα στο νερό, ωστόσο το τσίμπημά τους είναι εξαιρετικά επώδυνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, μία από αυτές τσίμπησε παιδί στο πρόσωπο, προκαλώντας έντονο ερεθισμό και μεγάλη ενόχληση.

«Δεν την βγάλαμε για να σας τη δείξουμε, αλλά έκανε μεγάλη ζημιά στο πρόσωπο του παιδιού. Δεν φαίνονται καθόλου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η μικρή τους διάσταση καθιστά τον εντοπισμό τους μέσα στη θάλασσα εξαιρετικά δύσκολο.