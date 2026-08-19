Σπάτα: Τροχαίο στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα – ΙΧ κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, στην περιοχή των Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση, το ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ παραμένει άγνωστο εάν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.