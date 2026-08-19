Σπάτα: Τροχαίο στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα – ΙΧ κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα

Το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, στα Σπάτα, όπου δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με το ένα να καταλήγει στη διαχωριστική νησίδα. Οι συνθήκες του ατυχήματος και τυχόν τραυματισμοί παραμένουν άγνωστες, καθώς οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, στην περιοχή των Σπάτων.
  • Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με το ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του και να καταλήγει πάνω στη διαχωριστική νησίδα.
  • Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί και παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, στην περιοχή των Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση, το ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ παραμένει άγνωστο εάν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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