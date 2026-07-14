Αρχαιολογικό μυστήριο στην Ανατολία: Τι κρύβουν τα άγνωστα σύμβολα στις «Χίλιες και Μία Εκκλησίες»

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Ένα νέο αρχαιολογικό εύρημα στην καρδιά της Μικράς Ασίας έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο περίπλοκο ψηφιδωτό της μεσαιωνικής ιστορίας.

Στο απόκοσμο ηφαιστειακό τοπίο της κεντρικής Τουρκίας, οι ερευνητές ανακάλυψαν μυστηριώδη χαράγματα που είχαν μείνει κρυμμένα για αιώνες δίπλα σε χριστιανικά μνημεία. Τα άγνωστα μέχρι σήμερα σύμβολα ενδέχεται να μαρτυρούν τα πρώτα ίχνη μετακίνησης και εγκατάστασης αρχαίων νομαδικών φυλών στην περιοχή.

Μπινμπίρ Κιλισέ: Ένα βυζαντινό κέντρο στην καρδιά της Ανατολίας

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν έρευνες στο ηφαιστειακό τοπίο του Καραντάγ στην κεντρική Τουρκία εντόπισαν γωνιώδη σύμβολα χαραγμένα σε βράχο κοντά σε μια μεσαιωνική εκκλησία.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα σημάδια αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν παλαιοτουρκικούς ρουνικούς χαρακτήρες ή φυλετικά «ταμγκά» (σύμβολα-σφραγίδες), τα οποία συνδέονται με τουρκικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

Μυστηριώδη χαράγματα στο φως: Τα ευρήματα της τρίτης ανασκαφικής περιόδου

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μπινμπίρ Κιλισέ («Χίλιες και Μία Εκκλησίες») βόρεια του Καραμάν, η οποία φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βυζαντινών μνημείων στην κεντρική Ανατολία.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλήθος εκκλησιών, μοναστηριών και στρατιωτικών δομών.

Η επιγραφή τεκμηριώθηκε κατά την τρίτη περίοδο μιας αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιλκέρ Μέτε Μιμίρογλου του Πανεπιστημίου Νετσμετίν Ερμπακάν.

Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει τη θρησκευτική αρχιτεκτονική και την ιστορία των οικισμών στο τοπίο του Καραντάγ – Μπινμπίρ Κιλισέ από το 2024, κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, τα νέα σύμβολα που καταγράφηκαν διαφέρουν από τα γκράφιτι που είχαν τεκμηριωθεί παλαιότερα στην περιοχή. Χαράχτηκαν σε έναν μεγάλο συμπαγή βράχο κοντά σε μια εκκλησία και αποτελούνται από ευθείες, γωνιώδεις μορφές που μοιάζουν με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούσαν οι μεσαιωνικές τουρκικές κοινότητες στην Κεντρική Ασία.

Ειδικοί που πραγματοποίησαν την προκαταρκτική εξέταση ανέφεραν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα χαράγματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν σύμβολα που συνδέονται με περισσότερες από μία τουρκικές φυλές. Ωστόσο, η επιστημονική μελέτη των συμβόλων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιευθεί πλήρης μεταγραφή, γλωσσολογική ανάγνωση ή ακριβής χρονολόγηση.

Αυτή η διάκριση είναι σημαντική. Αν και τα χαράγματα έχουν περιγραφεί ως «ρουνικά γράμματα», οι ερευνητές έχουν επίσης αναφερθεί σε αυτά ως πιθανά φυλετικά «ταμγκά». Το ταμγκά είναι ένα έμβλημα που χρησιμοποιούσαν οι τουρκικές και άλλες ευρασιατικές κοινότητες για να αναγνωρίσουν μια οικογένεια, μια πατριά (κλαν), μια φυλή ή μια πολιτική ομάδα.

Τα σημάδια αυτά, δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία γραπτού λόγου.

Ένας οικισμός για πιστούς, στρατιώτες και άλογα: Το προφίλ της αρχαίας πόλης

Κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο, η ομάδα εντόπισε έναν οικισμό που περιλαμβάνει περίπου δέκα εκκλησίες και παρεκκλήσια κοντά στη μεγάλη δεξαμενή ρωμαϊκής περιόδου στο Καραντάγ.

Η πυκνότητα των θρησκευτικών κτιρίων υποδηλώνει ότι ο οικισμός ενδέχεται να είχε τόσο θρησκευτική όσο και στρατηγική σημασία. Οι ερευνητές τεκμηρίωσαν επίσης ένα κτίσμα του 11ου αιώνα με αρχιτεκτονικό τύπο εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλο (ελληνικού σταυρού), γεγονός που δείχνει ότι η δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίστηκε κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο και κοντά στις απαρχές της κυριαρχίας των Σελτζούκων στην Ανατολία.

Ο Μιμίρογλου πιστεύει ότι τα νέα σύμβολα που καταγράφηκαν ενδέχεται να ανήκουν σε τουρκικές ομάδες που έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τη Μάχη του Μαντζικέρτ το 1071.

Η εκτεταμένη ανοιχτή έκταση του Καραντάγ και οι μεγάλες εγκαταστάσεις νερού θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για έφιππες κοινότητες και μονάδες ιππικού.

Συνεπώς, η βραχογραφία θα μπορούσε να ανήκει σε μια μεταγενέστερη φάση, κατά την οποία Τούρκοι έποικοι επαναχρησιμοποίησαν ένα τοπίο που προηγουμένως κατοικούσαν βυζαντινές χριστιανικές κοινότητες.

Η ερμηνεία αυτή παραμένει μια υπόθεση εργασίας και όχι ένα επιβεβαιωμένο αρχαιολογικό συμπέρασμα.

Μπινμπίρ Κιλισέ: Ένα ιερό τοπίο σμιλεμένο πάνω σε σβηστό ηφαίστειο

Η περιοχή Μπινμπίρ Κιλισέ εκτείνεται στις πλαγιές, τις κοιλάδες και τα υψίπεδα του Καραντάγ, ενός σβηστού ηφαιστειακού όγκου κοντά στα σύνορα Ικονίου και Καραμάν. Το όνομα δεν υποδηλώνει ότι εκεί υπήρχαν κάποτε ακριβώς 1.001 εκκλησίες.

Στην τουρκική γλώσσα, η λέξη «μπινμπίρ» (binbir) χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει έναν πολύ μεγάλο ή σχεδόν αμέτρητο αριθμό. Ο όρος φαίνεται να καθιερώθηκε για την περιοχή κατά την οθωμανική περίοδο και αργότερα υιοθετήθηκε από ταξιδιώτες και ερευνητές.

Το αρχαιολογικό τοπίο περιλαμβάνει τα ερείπια του Μαντενσεχίρ, του Ντεγλέ και τις οχυρωμένες εγκαταστάσεις του Μπασντάγ. Εκκλησίες, βασιλικές, παρεκκλήσια, μοναστήρι, δεξαμενές, σπίτια, τάφοι και στρατιωτικά κτίρια κατασκευάστηκαν σε όλο το βουνό μεταξύ, περίπου, του 4ου και του 9ου αιώνα.

Το Μαντενσεχίρ περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη σωζόμενη βασιλική στην περιοχή, η οποία χτίστηκε αρχικά γύρω στο 500 μ.Χ., μαζί με επιπλέον βυζαντινές εκκλησίες, κατοικίες και συστήματα ύδρευσης.

Το Ντεγλέ διατηρεί δείγματα οικιστικής αρχιτεκτονικής, λαξευτούς σε βράχο τάφους και ταφικά μνημεία, ενώ το Μπασντάγ περιλαμβάνει οχυρώσεις, στρατώνες, μια μεγάλη δεξαμενή και μια μνημειώδη πισίνα.

Το Καραντάγ θεωρούνταν ιερό πολύ πριν από τη βυζαντινή περίοδο.

Στο βουνό σώζονται ιερογλυφικές επιγραφές και ανάγλυφα των Χετταίων, συμπεριλαμβανομένης μιας επιγραφής που αναφέρεται στον Βασιλιά Χαρτάπου κοντά στην κορυφή του Μαχαλάτς.

Οι χριστιανικές κοινότητες ίδρυσαν αργότερα εκκλησίες, μοναστήρια και εγκαταστάσεις προσκυνήματος σε όλο το μήκος του ίδιου τοπίου.

Τι είναι η παλαιοτουρκική ρουνική γραφή; Το αλφάβητο των στεπών

Ο όρος «τουρκικοί ρούνοι» χρησιμοποιείται συνήθως για το παλαιοτουρκικό σύστημα γραφής ή γραφή των Γκιοκτούρκων. Η ονομασία αυτή προέρχεται από τη γωνιώδη εμφάνιση των συμβόλων του και την επιφανειακή τους ομοιότητα με τους γερμανικούς ρούνους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο παραδόσεις γραφής είχαν άμεση συγγένεια. Η παλαιοτουρκική γραφή είναι το παλαιότερο γνωστό σύστημα γραφής που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή μιας τουρκικής γλώσσας. Τα πιο γνωστά παραδείγματά της είναι οι μνημειώδεις επιγραφές του 8ου αιώνα στην Κοιλάδα του Ορχόν, στη σημερινή Μογγολία, οι οποίες περιλαμβάνουν αναθηματικές επιγραφές που συνδέονται με τον Κιουλ Τιγκίν και τον Μπιλγκέ Χαγάν.

Η γραφή χρησιμοποιήθηκε επίσης σε περιοχές της νότιας Σιβηρίας και της Κεντρικής Ασίας, με περιφερειακές παραλλαγές που συνδέονται με τις παραδόσεις του Ορχόν και του Ενισέι.

Τα οριζόντια παλαιοτουρκικά κείμενα γράφονταν γενικά από τα δεξιά προς τα αριστερά. Πολλά γράμματα έχουν ευθείες γραμμές και κοφτές γωνίες, μορφές που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για σκάλισμα σε πέτρα ή ξύλο.

Το σύστημα γραφής αναπτύχθηκε πιθανότατα υπό την επίδραση της σογδιανής γραφής, μιας ιρανικής γλώσσας που χρησιμοποιούνταν ευρέως στα εμπορικά δίκτυα της Κεντρικής Ασίας. Για τον λόγο αυτό, ο όρος «παλαιοτουρκική ρουνοειδής» είναι πιο ακριβής από τον όρο «τουρκική ρουνική».

Η παράδοση αυτών των επιγραφών προηγείται της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και ανήκει στην ευρύτερη πρώιμη ιστορία των τουρκικών γλωσσών και κοινωνιών.

Επιγραφή ή φυλετικό «ταμγκά»; Το δίλημμα των αρχαιολόγων πίσω από τα μυστηριώδη σύμβολα

Ο προσδιορισμός του αν τα χαράγματα του Καραντάγ αντιπροσωπεύουν γραφή, ταμγκά ή έναν συνδυασμό και των δύο, θα απαιτήσει λεπτομερή επιγραφική ανάλυση.

Τα τουρκικά ταμγκά μπορούσαν να προσδιορίσουν οικογένειες, υποομάδες φυλών ή πολιτικές ομάδες και τοποθετούνταν σε ζώα, περιουσιακά στοιχεία, μνημεία και επιφάνειες βράχων. Ορισμένες μνημειώδεις τουρκικές επιγραφές περιέχουν τόσο γλωσσολογικά κείμενα όσο και ξεχωριστά σύμβολα ταμγκά που αντιπροσωπεύουν τις συνδεδεμένες ομάδες.

Οι ερευνητές θα χρειαστεί να εξετάσουν τη σειρά και τον προσανατολισμό των συμβόλων του Καραντάγ, να τα συγκρίνουν με γνωστές μορφές παλαιοτουρκικών χαρακτήρων και να τεκμηριώσουν τη σχέση τους με την επιφάνεια του βράχου και τα κοντινά κτίρια.

Η φωτογράφιση υψηλής ανάλυσης, η φωτογραμμετρία, η μικροσκοπική εξέταση και η σύγκριση με επιγραφές ασφαλούς χρονολόγησης ενδέχεται να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του αν τα σημάδια χαράχθηκαν κατά την πρώιμη σελτζουκική περίοδο ή σε κάποιο άλλο στάδιο της μακράς ιστορίας της τοποθεσίας.

Μέχρι να δημοσιευθούν αυτά τα αποτελέσματα, η ανακάλυψη είναι προτιμότερο να περιγράφεται ως μια πιθανή παλαιοτουρκική ρουνοειδής επιγραφή ή μια συλλογή από ταμγκά.

Ακόμη και με αυτή την επιφύλαξη, τα χαράγματα προσθέτουν ένα νέο επίπεδο σε ένα τοπίο που έχει ήδη διαμορφωθεί από κοινότητες των Χετταίων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Σελτζούκων και μεταγενέστερων πληθυσμών.