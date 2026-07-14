Marfin: Οι 204 φωτογραφίες που άνοιξαν τον… δρόμο για τη σύλληψη των δύο 42χρονων – Ο άνδρας που ήρθε σε επαφή με τον «εναερίτη» με συνδετικό κρίκο την 46χρονη

Φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνει 204 λήψεις βρίσκεται στον πυρήνα της έρευνας για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι Αρχές συνέκριναν τις συγκεκριμένες εικόνες με φωτογραφίες των δύο 42χρονων κατηγορουμένων από διακοπές τους το 2009, προκειμένου να εξετάσουν κοινά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση και στον εξοπλισμό των εικονιζόμενων προσώπων.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, αρνούμενοι οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια που οδήγησαν στον θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συναίνεσε στην έκδοσή της και αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα εντός δέκα ημερών.

Οι 204 φωτογραφίες και τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Στις 5 Μαΐου 2010 είχε κηρυχθεί γενική απεργία, στην οποία συμμετείχαν και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από τηλεοπτικούς σταθμούς και φωτορεπόρτερ δεν είχε καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης.

Οι Αρχές παρέλαβαν, ωστόσο, 204 φωτογραφίες από έναν ιδιώτη, ο οποίος βρισκόταν την ώρα της πορείας στο πατάρι βιβλιοπωλείου απέναντι από το υποκατάστημα. Από το συγκεκριμένο σημείο φωτογράφιζε με την προσωπική του μηχανή όσα συνέβαιναν στην περιοχή.

Κατά την εκτίμηση της Αστυνομίας, οι λήψεις με τους αριθμούς 33 έως 38 απεικονίζουν την επίθεση στο υποκατάστημα. Το υλικό δεν παρουσιάζει συνεχή χρονική ροή, καθώς ο φωτογράφος δεν κατέγραφε βίντεο. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του, ανάμεσα στις λήψεις μεσολαβούσαν μερικά δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρονικά κενά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις φωτογραφίες εμφανίζονται τα άτομα που, κατά τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό εμπρηστικούς μηχανισμούς, προκαλώντας τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στους τρεις υπαλλήλους. Οι Αρχές συνέκριναν τις συγκεκριμένες λήψεις με δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλάμβανε καθαρές φωτογραφίες των δύο κατηγορουμένων από διακοπές τους το 2009.

Ο άνδρας που εμφανίζεται με κόκκινο μαντήλι στο πρόσωπο φέρεται, κατά την Αστυνομία, να είναι ο ένας από τους δύο 42χρονους. Οι Αρχές φέρεται να συνεκτίμησαν τον σωματότυπο, τα παπούτσια και το σακίδιό του, πάνω στο οποίο υπήρχε ζωγραφισμένο ένα χαρακτηριστικό μοτίβο. Η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται επίσης να εξέτασε ίχνη σκουριάς στο φερμουάρ του σακιδίου, τα οποία δεν διακρίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο αποδίδεται ο ρόλος του ατόμου που έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με μαύρο μαντήλι στο πρόσωπο και ανοιχτόχρωμο καπέλο. Οι Αρχές αποδίδουν την ταυτοποίησή του στο καπέλο, στα γυαλιά και κυρίως σε ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που ήταν ζωγραφισμένο στο σακίδιό του. Το ίδιο σύμβολο εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στις λήψεις από την ημέρα των επεισοδίων.

Η Αστυνομία εκτιμά, συνδυάζοντας το φωτογραφικό υλικό με μαρτυρικές καταθέσεις, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που έσπασε τον υαλοπίνακα της τράπεζας.

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«Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών»: Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που αποτύπωσε με την κάμερά του τις φονικές στιγμές στην τράπεζα

Ο φωτορεπόρτερ Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στο πατάρι του Ιανού, μίλησε στο Mega για όσα κατέγραψε με τη φωτογραφική μηχανή του πριν και μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

«Ήταν τυχαίο. Ήμασταν στο πατάρι του Ιανού και βλέπαμε την εξέλιξη της πορείας. Και ξαφνικά βγαίνουν κάποια άτομα, αυτά τα 11, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Ήταν το ερέθισμα για να κάνω ένα κλικ με την κάμερα», ανέφερε.

Στις φωτογραφίες που παρουσίασε φαίνεται αρχικά το κτίριο της Marfin να καίγεται. Σε μία από τις εικόνες διακρίνονται δύο εργαζόμενες που ζητούν βοήθεια από το μπαλκόνι. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Μαρία Καραγιάννη, η οποία εμφανίζεται σε επόμενη φωτογραφία να απεγκλωβίζεται από πυροσβέστη.

Άλλη λήψη καταγράφει την πορεία να περνά έξω από το κτίριο, ενώ από το υποκατάστημα βγαίνουν καπνοί. Σε διαφορετική εικόνα φαίνεται ένας άνδρας να ετοιμάζεται να πηδήξει στο διπλανό κτίριο, όπως και τελικά έκανε.

Ο φωτορεπόρτερ περιέγραψε επίσης τη στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε η φωτιά: «Αυτή είναι η στιγμή που ο ένας έχει σπάσει το τζάμι και ο δεύτερος πετάει ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό. Δεν ήταν μολότοφ. Έκανε ένα “παφ” και, μέσα σε μια στιγμή, γέμισε όλο το κτίριο καπνό».

Η συγκεκριμένη περιγραφή διαφοροποιείται από την αναφορά περί βομβών μολότοφ που αποδίδεται στη δικογραφία. Ο Ηλίας Προβόπουλος διευκρίνισε ακόμη ότι το σύνθημα «κάψτε τους» δεν ακούστηκε ποτέ οργανωμένα από το πλήθος.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση διάσωσης, υποστήριξε ότι η Πυροσβεστική έφτασε γρήγορα, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσέγγιση του κτιρίου λόγω του πλήθους, των δέντρων και των καλωδίων του τρόλεϊ.

«Η Πυροσβεστική έφτασε σε 8 λεπτά. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που ήταν αδύνατον να φτάσει πιο γρήγορα. Και υπήρχε πρόβλημα με τη σκάλα λόγω των δέντρων και των καλωδίων του τρόλεϊ. Έπρεπε να κάνουν μία μανούβρα για να φτάσει η σκάλα και κατέβασαν τις δύο κυρίες».

Ο φωτορεπόρτερ περιέγραψε και το κλίμα που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας πριν από την επίθεση: «Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα και, κατά κάποιον τρόπο, ήταν ήσυχη πριν γίνει ό,τι έγινε στη Marfin. Οι περίφημοι μπαχαλάκηδες προκάλεσαν ένα επεισόδιο και η Αστυνομία έριξε δακρυγόνα. Γι’ αυτό και μπήκαν στον Ιανό».

Σε άλλο σημείο της περιγραφής του, ο Ηλίας Προβόπουλος έκανε λόγο για 12 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε δύο επιθέσεις και αναφέρθηκε στην εμφάνισή τους: «Έτσι ξαφνικά αυτές οι δύο ομάδες ενώθηκαν από τη Λαδά και την Εδουάρδου Λω, με διακριτικά. Ήταν κάτι ξεχωριστό στις πορείες. Μου τράβηξαν την προσοχή, γιατί φορούσαν στολή. Μαύρα ρούχα και σακίδια, με το κεφάλι καλυμμένο, ενώ οι άλλοι μισοί φορούσαν χακί τζόκερ. Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών, θα έλεγα».

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Οι επαφές που εξετάζει η Αστυνομία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις επαφές προσώπων που περιλαμβάνονται στην έρευνα με έναν άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί για υπόθεση αποθήκης όπου είχαν εντοπιστεί εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί ως συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Η 46χρονη φέρεται επίσης να διατηρούσε επαφές με τον ίδιο άνδρα που καταδικάστηκε το 2016 σε κάθειρξη 13 ετών ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας». Οι αστυνομικοί τον είχαν χαρακτηρίσει τότε στενό συνεργάτη του Νίκου Μαζιώτη.

Κατά την Αστυνομία, η 46χρονη αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για τη γνωριμία του συγκεκριμένου άνδρα με έναν από τους 42χρονους κατηγορουμένους, ο οποίος αποκαλείται «εναερίτης» λόγω του επαγγέλματός του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις τους φέρεται να είχαν κάνει μαζί διακοπές.

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Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο συλληφθέντες – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστήριξαν ότι δεν είχαν σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην τράπεζα.

Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία είχε εκδώσει σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Η δικογραφία βασίζεται σε στοιχεία που συγκέντρωσε η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο ένας εξ αυτών φέρει το προσωνύμιο «εναερίτης» ενώ ο δεύτερος είναι γνωστός ως «ψηλός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι ανέφεραν στην ανακρίτρια ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή το πρώτο μνημόνιο. Δήλωσαν, ωστόσο, ότι δεν είχαν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εμπρηστικό μηχανισμό στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο η Αστυνομία αποδίδει το σπάσιμο της τζαμαρίας, παρέμεινε για δύο ώρες στο γραφείο της 3ης τακτικής ανακρίτριας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι αποχώρησε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος φέρεται κατά την ΕΛ.ΑΣ. να έδινε οδηγίες την ημέρα της επίθεσης, απολογήθηκε για περίπου μιάμιση ώρα. Ο ίδιος ανέφερε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Πριν από την έναρξη των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν μέσω των συνηγόρων τους απολογητικά υπομνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια που οδήγησαν στη φονική επίθεση στη Marfin.

Οι συνήγοροί τους αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των στοιχείων που συγκέντρωσε η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους. Οι δικαστικές Αρχές έκριναν επίσης ότι οι δύο 42χρονοι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορουμένων, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δέχτηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη και επιστρέφει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι συναινεί στην έκδοσή της. Παράλληλα, υπέγραψε σχετική επιστολή, με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή της.

Ο Βρετανός δικαστής ανέφερε ότι το αίτημα των ελληνικών Αρχών αναμένεται να εκτελεστεί εντός δέκα ημερών, εκτός εάν προκύψει καθυστέρηση στις διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στη Βρετανία.