Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας: Ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση – Τα ευρήματα του ελέγχου

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Την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας ανακάλεσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από έλεγχο που κατέγραψε σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες στην τήρηση των υποχρεωτικών διοικητικών βιβλίων της.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2026 και αφορά στην ανάκληση της υπ’ αριθμόν 518616/08-02-2023 βεβαίωσης, με την οποία είχε πιστοποιηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του φορέα με την επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας», ΑΦΜ 090036607 και κωδικό ΓΓΑ ΑΑ41.

Η διοικητική εξέλιξη δεν αφορά στην επιβολή οικονομικού προστίμου ή την αποστολή συστάσεων προς τη διοίκηση. Η αρμόδια αρχή ανακάλεσε τη βεβαίωση με την οποία είχε διαπιστωθεί ότι η Ομοσπονδία πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αθλητική νομοθεσία.

Η απόφαση βασίστηκε σε έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε στις 11 Ιουνίου 2026, μετά από αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Τον έλεγχο πραγματοποίησε τριμελές κλιμάκιο, κατόπιν σχετικής απόφασης που είχε εκδοθεί στις 22 Μαΐου 2026.

Οι παρατυπίες στα διοικητικά βιβλία

Σύμφωνα με τα ευρήματα που επικαλείται η διοικητική απόφαση, οι ελεγκτές εντόπισαν σοβαρά προβλήματα στην τήρηση των βιβλίων της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν θεωρηθεί τα βιβλία πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, στα οποία περιλαμβάνονταν πρακτικά για την περίοδο από τις 22 Μαΐου 2021 έως και το 2024.

Αντίστοιχο πρόβλημα εντοπίστηκε στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από τις 25 Μαΐου 2021 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Σύμφωνα με τον έλεγχο, οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού οργάνου καταγράφονταν, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, σε βιβλίο που δεν είχε θεωρηθεί νομίμως.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι το βιβλίο μελών δεν είχε ενημερωθεί από το 2020 και μετά. Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταγράφονται τα σωματεία που διαθέτουν την ιδιότητα του μέλους και, κατ’ επέκταση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Το κλιμάκιο δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι τα βιβλία δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη θεώρηση. Ο έλεγχος κατέγραψε και ελλείψεις στον τρόπο τήρησης του περιεχομένου τους.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είχαν καταχωριστεί πρακτικά, ενώ εντοπίστηκαν ενδιάμεσες κενές σελίδες, ελλείψεις επισυναπτόμενων στοιχείων και κενά στο περιεχόμενο των εγγράφων.

Οι ελεγκτές κατέγραψαν ακόμη έντυπα πρακτικά χωρίς αρίθμηση, τα οποία έφεραν μονογραφές ανά σελίδα και σφραγίδες της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, εντοπίστηκαν υπογραφές μελών σε κενές σελίδες.

Το συγκεκριμένο εύρημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διασφάλιση της γνησιότητας και της ακεραιότητας των πρακτικών, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα τα υπογεγραμμένα κενά φύλλα.

Τι προβλέπει η αθλητική νομοθεσία

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του νόμου 2725/1999.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι οι αθλητικοί φορείς οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένα διοικητικά βιβλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται το μητρώο μελών, τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο εσόδων και εξόδων, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα βιβλία πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια αρχή πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Η παραβίαση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Τα οικονομικά ευρήματα προηγούμενου ελέγχου

Η νέα διοικητική απόφαση εκδόθηκε ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.

Σε πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών είχαν καταγραφεί μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δαπάνες για ξενοδοχεία και αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών προσωπικής χρήσης και άλλων προϊόντων. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, για ορισμένες από αυτές τις δαπάνες δεν τεκμηριωνόταν επαρκώς η σύνδεσή τους με τις ανάγκες του αθλήματος.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονταν μεταφορές συνολικού ύψους 107.569 ευρώ, ταμειακές διευκολύνσεις προς τον τότε πρόεδρο και χρήση χρεωστικής κάρτας που ήταν συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Ο έλεγχος είχε καταγράψει επίσης δαπάνες για διαμονές σε ξενοδοχεία στην Ευρυτανία, στην Αράχωβα, στην Τήνο, στον Κόρφο Κορινθίας και στην Ξάνθη.

Παράλληλα, είχαν εντοπιστεί χρεώσεις για γυαλιά ηλίου, αρώματα, προϊόντα από καταστήματα duty free, τρόφιμα, καθώς και για την αγορά PlayStation και iPhone. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβανόταν και η αγορά για «ροζ κανίς».

Η απόφαση για την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης δεν αποδίδεται, πάντως, στο επίσημο έγγραφο στις συγκεκριμένες οικονομικές δαπάνες. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνδέει την κύρωση με τις διοικητικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο και, ειδικότερα, με την πλημμελή τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, η οποία εδρεύει στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας στο Περιστέρι. Παράλληλα, διαβιβάστηκε στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, στο γραφείο του γενικού γραμματέα Αθλητισμού και στη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.