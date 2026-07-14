Λάρισα: Ριψοκίνδυνοι οδηγοί διασχίζουν τη γέφυρα Παλαιόπυργου που έχει «βυθιστεί» μετά τον Daniel -Δείτε βίντεο

Η κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο στη Λάρισα είναι μία εικόνα άμεσα συνδεδεμένη με τη βιβλική καταστροφή που άφησε στην περιοχή αλλά και ευρύτερα στη Θεσσαλία ο Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εικόνα από τη βύθιση τμημάτων της εξαιτίας των τεράστιων όγκων νερού παραμένει η ίδια τρία χρόνια μετά.

Είναι χαρακτηριστικό πως απέκοψε τη σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του δήμου Τεμπών και του δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Σήμερα Τρίτη και ενώ πλησιάζει η «επέτειος» των τριών ετών από το πέρασμα του Daniel στη Λάρισα κάποιοι αναγκάζονται να παίρνουν το ρίσκο και να διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από το γέφυρα, ενώ άλλοι – κυρίως ταξιδιώτες – μη γνωρίζοντας πως η σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων έχει διακοπεί αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς. Βεβαίως αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον μέσω της Εθνικής Οδού.

Το βίντεο και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα του larissanet.gr είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί και αυτό το καλοκαίρι τόσο στην γέφυρα Παλαιόπυργου, όσο και στη γέφυρα στο ύψος της Αλεξανδρινής, της οποίας ένα μεγάλο τμήμα παρασύρθηκε από τα νερά το 2023: