Πολιτική προστασία: 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο – Πολύ υψηλός κίνδυνος αύριο σε 6 νησιωτικές περιοχές και την Κρήτη

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Στις 45 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετές εστίες να ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα και να προκαλούν την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μία από τις σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας. Οι Αρχές ενεργοποίησαν δύο φορές το 112, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 12 εναέρια μέσα και μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά, η οποία δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο.

Ισχυρές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν επίσης στα Βασιλικά και στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Ύπατο Βοιωτίας, στα Ψακούδια Χαλκιδικής και στην Κνωσό. Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, οι αρμόδιες Αρχές απομάκρυναν προληπτικά τους επισκέπτες.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη Μεσσηνία και στη Ροδόπη, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασής τους.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός προβλέπεται για την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο κίνδυνος πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου και Κω, καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει Red Code για τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ήδη ενημερωθεί, προκειμένου να διατηρήσουν πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα των μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

«Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η πρόληψη παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας το 199 ή το 112, και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.