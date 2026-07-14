Αντιπαράθεση Πολάκη – Γιαννούλη για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ: «Τι κακομοιριές είναι αυτές τώρα;» – Συνεχίζεται το μπαράζ παραιτήσεων

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Σε τροχιά έντονης αποσυσπείρωσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Ενόψει των διεργασιών για την ανάδειξη νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το κόμμα έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με νέες απώλειες, την ώρα που οι εσωτερικές έριδες για τη διαδοχή στην προεδρία φουντώνουν.

Τελευταίοι που ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους είναι οι βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Ψυχογιός.

Μετωπική σύγκρουση Πολάκη – Γιαννούλη

Οι αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας για την επόμενη μέρα δεν στάθηκαν ικανές να φέρουν ηρεμία, με τους Παύλο Πολάκη και Χρήστο Γιαννούλη να διασταυρώνουν δημόσια τα ξίφη τους.

Αφορμή στάθηκε η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Χρήστου Γιαννούλη, ότι θα αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία.

«Τι κακομοιριές είναι αυτές τώρα; Η Αριστερά προσπαθεί να πείσει, δεν διαγράφει… «Εγώ δεν θέλω τον έναν, εγώ δεν θέλω τον άλλον». Άντε παιδί μου στο καλό και στην καλή την ώρα», σχολίασε αιχμηρά ο βουλευτής Χανίων.

Η απάντηση του Χρήστου Γιαννούλη ήταν άμεση και εξίσου σκληρή:

«Κακομοιριά κατά τη γνώμη μου είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ».

Αμφισβήτηση Πολάκη προς τη Ρένα Δούρου

Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη βρέθηκε και η Ρένα Δούρου, με φόντο μια ενδεχόμενη δική της υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο ίδιος μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, ενώ ερωτηθείς αν θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει το ίδιο η κυρία Δούρου, απάντησε κοφτά: «Πιστεύω πως όχι».

Οι αντιδράσεις και η επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου

Στις ραγδαίες εξελίξεις αναφέρθηκε για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του και ο Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του.

«Βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω επιλογές την επόμενη ημέρα της παραίτησής μου, που προσβάλλουν και την Αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, έθεσε ζήτημα ηθικής τάξης, σημειώνοντας πως «δεν θα ήταν ηθικό κάποιος να θέλει να διαμορφώσει τις επιλογές μας, το πρόγραμμά μας ή ακόμη και την ηγεσία μας και σε δύο μέρες να αποχωρήσει».

Στην Κουμουνδούρου επιχειρούν τώρα να επιταχύνουν τις εσωκομματικές διαδικασίες με στόχο την αυτόνομη πορεία του κόμματος και την άμεση αντικατάσταση των στελεχών που αποχώρησαν για την ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να δέχεται ισχυρά πλήγματα, με τον κύκλο των ανεξαρτητοποιήσεων να παραμένει ανοιχτός.