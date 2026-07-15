ΟΗΕ: Ελλάδα και ΗΠΑ πέρασαν την απόφαση για τους Χούθι – Παράταση έξι μηνών στην επιτήρηση της Ερυθράς Θάλασσας

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Με τη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκρίθηκε η Απόφαση 2826, την οποία κατέθεσαν από κοινού η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, παρατείνοντας για έξι ακόμη μήνες την υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα να ενημερώνει το Σώμα για τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η Απόφαση έλαβε την υποστήριξη 13 μελών του Συμβουλίου, ενώ η Ρωσία και η Κίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Βάσει της Απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας θα συνεχίσει να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στα μέλη του Συμβουλίου να παραμένουν ενήμερα για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τα πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται κατά μήκος της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Η εξάμηνη παράταση διατηρεί σε ισχύ τον υφιστάμενο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και διασφαλίζει τη συνεχή εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Στην αιτιολόγηση ψήφου της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, χαιρέτισε την υιοθέτηση της Απόφασης και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνέταξαν από κοινού με την Ελλάδα την Απόφαση, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου για την εποικοδομητική συνεργασία τους.

Τόνισε ότι η απειλή που συνιστούν οι επιθέσεις των Χούθι κατά της διεθνούς ναυτιλίας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένει οξεία, ενώ επισήμανε ότι η παράταση της μηνιαίας υποβολής εκθέσεων παρέχει σταθερή βάση για την επαλήθευση και την παρακολούθηση των επιθέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερή συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω του ηγετικού και επιχειρησιακού της ρόλου στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ».