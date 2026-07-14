Πειραιάς: Πώς το αυτοκίνητο έγινε «θάλαμος αερίων» για τους δύο νέους – Το χρονικό της τραγωδίας, τα ερωτήματα και οι μαρτυρίες

Η τραγωδία στον Πειραιά αφορά τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων, του 28χρονου Ιάσονα και της 24χρονης Αναστασίας, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν πιθανό δυστύχημα από αναθυμιάσεις, με τον ιατροδικαστή να επιβεβαιώνει τον θάνατο από αναθυμιάσεις κινητήρα και κλιματιστικού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νέο ζευγάρι, ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη Αναστασία, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά, με τον θάνατό τους να προέρχεται από αναθυμιάσεις.
  • Το όχημα βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία εντός του κλειστού γκαράζ, με ειδικούς να εξηγούν πως τα καυσαέρια περνούν στην καμπίνα οδηγώντας σε θάνατο.
  • Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, μην μπορώντας να αντιληφθούν τον κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αν και όλα τα στοιχεία από την τραγωδία στον Πειραιά με τους δύο νεκρούς νέους σε όχημα σε γκαράζ πολυκατοικίας δείχνουν πως πρόκειται για δυστύχημα και για θάνατο που οφείλεται σε αναθυμιάσεις από τον κινητήρα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου, ωστόσο, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανάτου. Βασικό ερώτημα αποτελεί γιατί το ζευγάρι δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Πειραιάς: «”Έχασα το κορίτσι μου” φώναζε η μητέρα της 27χρονης» – Συγκλονίζει η μαρτυρία γειτόνισσας για την τραγωδία με τους 2 νεκρούς στο γκαράζ

Το χρονικό της τραγωδίας

Ένα νέο ζευγάρι, ο 28χρονος Ιάσονας και η 24χρονη Αναστασία βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου. Το δράμα αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 9 σήμερα Τρίτη, όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ, είδε το αυτοκίνητο σταθμευμένο και τον γιο του και την κοπέλα του χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην καμπίνα.

«Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και με τις αναθυμιάσεις πιθανόν να έγινε κάτι», είπε μάρτυρας.

«Μπορεί να είχαν καθίσει στο αυτοκίνητο επειδή ζεσταίνονταν και να έβαλαν το air condition», σημείωσε στην κάμερα του MEGA, κάτοικος της περιοχής.

Το αμάξι βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ και οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα καυσαέρια.

«Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δεν μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος», δήλωσε ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Κατέρρευσε η μητέρα της 24χρονης

Ο 28χρονος Ιάσονας ήταν γνωστός και αγαπητός δικηγόρος και ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Όλοι έχουν να πουν μόνο καλά λόγια. Η 24χρονη έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο χώρο της δικηγορίας. Μπροστά στο γκαράζ όπου εντοπίστηκε νεκρή, η μητέρα της κατέρρευσε.

«Το έχασα το κορίτσι μου», έλεγε και ξαναέλεγε η μητέρα της 24χρονης σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων. Οι συγγενείς των δύο νέων δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που βρήκε τις οικογένειές τους.

Τι μπορεί να έγινε τελικά;

Τι συνέβη τελικά μέσα στο γκαράζ; Υπάρχει περίπτωση τα δύο παιδιά να μην αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και εάν ναι, γιατί;

«Αν βρεθούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι πια γεμάτος και κορεσμένος από καυσαέρια το ότι πατήσαμε το κουμπί της ανακύκλωσης του κλιματισμού δεν αρκεί για να μας σώσει. Μας προστατεύει για τα πρώτα πέντε λεπτά. Μετά από ώρα, αναγκαστικά η ανακύκλωση του αέρα θα αρχίσει να τραβάει και από τον εξωτερικό χώρο και από τα καυσαέρια που μας περιβάλλουν και αναγκαστικά θα εισπνεύσουμε τα δηλητηριώδη αέρια, μέσα στα οποία βρισκόμαστε», εξηγεί στο MEGA ο Κώστας Λακαφώσης, μηχανολόγος – μηχανικός.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και τις τελικές απαντήσεις θα τις δώσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ωστόσο, προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τον κίνδυνο. Σημειώνεται πώς το γκαράζ είναι πολύ μικρό, οριακά χωρά ένα αυτοκίνητο και ήταν αναμμένη τόσο η μηχανή, όσο και ο κλιματισμός. Επίσης έχει απομακρυνθεί σχεδόν εντελώς το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ