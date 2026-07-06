Παλαιστίνιος έφηβος νεκρός από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις Αρχές

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο ενός 16χρονου Παλαιστίνιου από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου στον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια, δύο 14χρονα αγόρια τραυματίστηκαν. Η βία στην περιοχή έχει ενταθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

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Διεθνή Νέα

gaza
(AP Photo/Jehad Alshrafi)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή 5/7 ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 16χρονο Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα, κατά το οποίο τραυματίστηκαν και δύο άλλα αγόρια 14 ετών στον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια.
  • Η βία έχει ενταθεί στη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, με τουλάχιστον 1.087 Παλαιστίνιους και 46 Ισραηλινούς να έχουν χάσει τη ζωή τους.

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Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή 5/7 ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 16χρονο Παλαιστίνιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα.

Δύο άλλα αγόρια, ηλικίας 14 ετών και τα δύο, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού που σημειώθηκε στον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια, κοντά στη Ραμάλα, διευκρίνισε το υπουργείο.

“Ο θάνατος του Ουαλίντ Νιντάλ Ουαλίντ Αμπού Σνέινεχ, 16 ετών, διαπιστώθηκε αφότου επλήγη από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων”, δήλωσε το υπουργείο. “Δύο άλλα παιδιά φέρουν τραύματα από σφαίρα στα κάτω άκρα”.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Τη Δευτέρα, ένας 15χρονος έφηβος σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην αλ Μπίρεχ, κοντά στη Ραμάλα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, η βία έχει ενταθεί στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος, κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει από τότε τουλάχιστον 1.087 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, είτε μαχητές είτε πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, στρατιώτες και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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