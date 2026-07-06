Your Face Sounds Familiar: Συγκίνησαν Αφροδίτη Χατζημηνά και Μαριλού Κατσαφάδου στον μεγάλο τελικό – Ξέσπασε σε κλάματα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Ο μεγάλος τελικός του Your Face Sounds Familiar προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να παρουσιάζουν ερμηνείες που ξεχώρισαν για τη σκηνική τους παρουσία και τη συναισθηματική τους ένταση.

Στη σκηνή του YFSF, η Αφροδίτη Χατζημηνά τίμησε την Τζένη Βάνου, ερμηνεύοντας το διαχρονικό τραγούδι «Αν είναι η αγάπη αμαρτία». Η τραγουδίστρια παρουσίασε μία εμφάνιση με έντονο συναίσθημα και σεβασμό προς τη σπουδαία ερμηνεύτρια, ενώ το κοινό παρακολούθησε με προσοχή την παρουσία της στη σκηνή.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής και στην κριτική επιτροπή, καθώς η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά το τέλος της εμφάνισης. Στο κοινό βρισκόταν και η κόρη της Αφροδίτης Χατζημηνά, η οποία παρακολούθησε τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.

Η συγκίνηση της Κατερίνας Παπουτσάκη

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξέφρασε τον θαυμασμό της για την προσπάθεια της διαγωνιζόμενης και στάθηκε στην ακρίβεια της ερμηνείας της.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι τόσο ακριβής. Είσαι φανταστική ερμηνεύτρια. Θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να ελίσσεσαι και να τα κάνεις όλα τόσο καταπληκτικά. Η τοποθέτησή σου δεν είναι δική σου, όπως τραγουδάς. Μπήκες σε αυτή τη διαδικασία και το έκανες 100%, με καταπληκτική τεχνική. Είσαι καταπληκτική τραγουδίστρια», είπε η ηθοποιός και μέλος της κριτικής επιτροπής.

Η εμφάνιση της Μαριλού Κατσαφάδου ως Johnny Cash

Στον τελικό ξεχώρισε και η Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή ως Johnny Cash και ερμήνευσε το τραγούδι «Hurt». Η διαγωνιζόμενη παρουσίασε μία ερμηνεία με έντονη φόρτιση και ισχυρή σκηνική παρουσία, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού και της κριτικής επιτροπής.

Οι κριτές σχολίασαν θετικά την προσπάθειά της και αναφέρθηκαν σε μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της σεζόν, μέσα σε έναν τελικό που είχε υψηλό επίπεδο και απαιτητικές μεταμορφώσεις.

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Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης λύγισε στη σκηνή

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η εμφάνιση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη, ο οποίος ερμήνευσε το «Ne me quitte pas» του Jacques Brel. Η ερμηνεία του είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, ενώ ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στη σκηνή.

Η συγκίνηση του ηθοποιού έγινε πιο εμφανής μετά την ανάγνωση του προσωπικού του γράμματος από τον Buzzer, καθώς ο ίδιος συνέδεσε το τραγούδι με τη δική του προσωπική διαδρομή.

«Συγχωρήστε με. Τα γαλλικά είναι κατά κάποιον τρόπο η δεύτερη γλώσσα μου, τα κάνω από πολύ μικρός. Ο Jacques Brel είναι μια μεγάλη προσωπικότητα της μουσικής και το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε με πολύ πόνο… τι έχω πάθει;», είπε συγκινημένος ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Ίσως επειδή πέρασα δύσκολα το προηγούμενο διάστημα, τώρα με έναν τρόπο απευθύνω το τραγούδι και λέω στον εαυτό μου να μην εγκαταλείψει», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.