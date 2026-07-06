Σεβαστούπολη: Διακοπή ρεύματος έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Η Σεβαστούπολη στην Κριμαία έμεινε προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, ο οποίος έχει διοριστεί από τη Μόσχα, δήλωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην ηλεκτροδότηση της πόλης.
  • Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών στις υποδομές, ούτε για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, ο οποίος έχει διοριστεί από τη Μόσχα, δήλωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην ηλεκτροδότηση της πόλης.

«Μετά από εχθρική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές κοντά στη Σεβαστούπολη, η πόλη μας έμεινε προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», ανέφερε ο Ραζβοζάγιεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών στις υποδομές, ούτε για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: AFP

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