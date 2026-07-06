Αγγλία – Μεξικό: Με καθυστέρηση μίας ώρας η σέντρα λόγω κακοκαιρίας

Με καθυστέρηση μίας ώρας θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Μεξικό για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη του Μεξικού.

Ο αγώνας στο Estadio Azteca θα ξεκινήσει στις 04:00, καθώς η κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Οι διοργανωτές είχαν προβλέψει το ενδεχόμενο επιδείνωσης του καιρού και είχαν προτείνει τη μεταφορά της αναμέτρησης έξι ώρες νωρίτερα, ωστόσο οι δύο ομάδες δεν αποδέχθηκαν την αλλαγή.

Το Μεξικό και η Αγγλία διεκδικούν μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας.

Η αναμέτρηση θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες της φάσης των «16», καθώς οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.