Αγγλία – Μεξικό: Με καθυστέρηση μίας ώρας η σέντρα λόγω κακοκαιρίας

Η αναμέτρηση Αγγλία – Μεξικό για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα ξεκινήσει στις 04:00, με καθυστέρηση μίας ώρας, λόγω κακοκαιρίας στο Estadio Azteca. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στα προημιτελικά.

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Αθλητισμός

Αγγλία, Μεξικό, Μουντιάλ 2026 - Με καθυστέρηση μιας ώρας η έναρξη του αγώνα
The match is delayed an hour. Photograph: José Méndez/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με καθυστέρηση μίας ώρας θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Μεξικό για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Ο αγώνας στο Estadio Azteca θα ξεκινήσει στις 04:00. Οι διοργανωτές είχαν προτείνει τη μεταφορά της αναμέτρησης έξι ώρες νωρίτερα, ωστόσο οι δύο ομάδες δεν αποδέχθηκαν την αλλαγή.
  • Το Μεξικό και η Αγγλία διεκδικούν μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με καθυστέρηση μίας ώρας θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Μεξικό για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη του Μεξικού.

Ο αγώνας στο Estadio Azteca θα ξεκινήσει στις 04:00, καθώς η κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Οι διοργανωτές είχαν προβλέψει το ενδεχόμενο επιδείνωσης του καιρού και είχαν προτείνει τη μεταφορά της αναμέτρησης έξι ώρες νωρίτερα, ωστόσο οι δύο ομάδες δεν αποδέχθηκαν την αλλαγή.

Το Μεξικό και η Αγγλία διεκδικούν μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας.

Η αναμέτρηση θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες της φάσης των «16», καθώς οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

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