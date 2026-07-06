Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Φόβοι για εγκλωβισμένους σε πολυκατοικία

Το Κίεβο δέχθηκε νέα ρωσική επίθεση, ενώ οι ουκρανικές αρχές εκφράζουν φόβους για εγκλωβισμένους σε πολυκατοικία. Ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι άνθρωποι βρίσκονται από τον 7ο έως τον 9ο όροφο, ενώ στην πόλη σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία - Πολυκατοικία στο Κίεβο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ρωσική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να εκφράζουν φόβους για εγκλωβισμένους σε κτήριο.
  • Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ρωσικό πλήγμα έπληξε πολυκατοικία στο Ποντίλ, με «Άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τον 7ο έως τον 9ο όροφο». Συντρίμμια από drones έπεσαν και σε άλλες περιοχές της πόλης.
  • Διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο, με ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση drones. Η νέα επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά το αιματηρό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα ρωσική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να εκφράζουν φόβους ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ρωσικό πλήγμα έπληξε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ.

«Άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τον 7ο έως τον 9ο όροφο», ανέφερε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι συντρίμμια από drones έπεσαν και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Διαδοχικές εκρήξεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Reuters, διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση ρωσικών drones.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το αιματηρό πλήγμα που δέχθηκε το Κίεβο, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους.

Πηγή: Reuters

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