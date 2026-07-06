Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Φόβοι για εγκλωβισμένους σε πολυκατοικία

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Νέα ρωσική επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να εκφράζουν φόβους ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ρωσικό πλήγμα έπληξε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ.

«Άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τον 7ο έως τον 9ο όροφο», ανέφερε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι συντρίμμια από drones έπεσαν και σε άλλες περιοχές της πόλης.

A multi-storey residential building in the Podilskyi district of Kyiv took a direct hit from a Russian missile during an attack on the Ukrainian capital tonight. Casualties feared. pic.twitter.com/5oyLenHeMg — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 5, 2026

Διαδοχικές εκρήξεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Reuters, διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση ρωσικών drones.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το αιματηρό πλήγμα που δέχθηκε το Κίεβο, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους.

Πηγή: Reuters