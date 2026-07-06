Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν με αγγίζει καθόλου η πολιτική ορθότητα»

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται, τη νέα σειρά που ετοιμάζει η Δήμητρα Παπαδοπούλου, αλλά και για την επιρροή της πολιτικής ορθότητας στην τέχνη.

Ο ηθοποιός και δημιουργός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα στο Άλσος.

Οι τηλεοπτικές προτάσεις και η Δήμητρα Παπαδοπούλου

Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε αρχικά στα κριτήρια με τα οποία επιλέγει μια τηλεοπτική δουλειά.

«Δεν λέω εύκολα το “ναι” σε μια τηλεοπτική πρόταση, αλλά δεν είμαι και δύσκολος όταν κάτι μου αρέσει. Δεν κάνω τον δύσκολο σε κάτι που μου αρέσει. Αυτό προϋποθέτει να είναι καλή η παρέα, να είναι καλή η δουλειά, να είναι όμορφος ο ρόλος μου και να καταλαβαίνω ότι μάλλον κάτι καλό θα κάνω εγώ σε αυτόν».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τη νέα σειρά που ετοιμάζει η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

«Η Δήμητρα Παπαδοπούλου δεν μου είπε τίποτα για τη νέα σειρά που ετοιμάζει. Αν μου πει, βέβαια, θα είμαι. Αλλά δεν μου έχει πει, οπότε ακολουθεί κάτι που έχει στο μυαλό της. Πάντα έτσι κάνει η Δήμητρα. Πάντα φτιάχνει καινούργια κόνσεπτ και πειραματισμούς. Θα το δω με αγωνία».

«Εμένα δεν μ’ αγγίζει καθόλου η πολιτική ορθότητα»

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε και για την πολιτική ορθότητα, συνδέοντας την τοποθέτησή του με το woke κίνημα.

«Εμένα δεν μ’ αγγίζει καθόλου η πολιτική ορθότητα, γιατί έχω μια σφαιρική άποψη για το τι ήταν το woke κίνημα. Είναι μια απωθημένη αριστερή αντίδραση, φυσιολογικότατη, που δεν μπορεί να εκφράσει η παγκόσμια Αριστερά πια», ανέφερε ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μοιάζει λίγο να έχει χρεοκοπήσει ή, στην καλύτερη περίπτωση, όλη αυτή η ενέργεια που έχει αυτός ο κόσμος, που θέλει να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο, να συμπυκνώθηκε σε ένα κίνημα το οποίο έχει αντιφάσεις. Και το ίδιο την επαναστατικότητά του τη γυρνάει με έναν τρόπο που κρίνεται και αυτός».