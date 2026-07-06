Τουλάχιστον 16 νεκροί σε επίθεση των Χούθι στη δυτική Υεμένη

Τουλάχιστον 16 στρατιωτικοί της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης σκοτώθηκαν σε επίθεση των ανταρτών Χούθι νότια της πόλης Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, σύμφωνα με δύο ιατρικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι σε νοσοκομείο της περιοχής, στις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, διακομίστηκαν 16 νεκροί και 22 τραυματίες. Όλοι ανήκαν στις δυνάμεις που παραμένουν πιστές στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.

Άλλος αξιωματικός του κυβερνητικού στρατού δήλωσε ότι οι αντάρτες απωθήθηκαν έπειτα από πολύωρες μάχες. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Χούθι υπέστησαν επίσης απώλειες, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Οι συγκρούσεις στη Χάις

Αξιωματικός με έδρα την κοινότητα Χάις, όπου ξέσπασαν οι εχθροπραξίες από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου, είχε δηλώσει νωρίτερα στο AFP ότι 14 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε «σκληρές μάχες» και άλλοι 23 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, πήραν προσωρινά τον έλεγχο θέσεων των κυβερνητικών δυνάμεων, προτού εκδιωχθούν έπειτα από αντεπίθεση.

Η ίδια πηγή χαρακτήρισε την επίθεση «την πιο φονική επίθεση των Χούθι εδώ και χρόνια». Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες χτυπήθηκαν από πυρά ελεύθερων σκοπευτών, ενώ οι αντάρτες χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και ολμοβόλα.

Οι απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας

Την Παρασκευή, οι Χούθι απείλησαν ότι θα βάλουν στο στόχαστρο αεροδρόμια και υποδομές της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση «επίθεσης» από την πλευρά του βασιλείου, το οποίο αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή των αντιπάλων τους.

Οι Χούθι κατηγόρησαν το Ριάντ ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο τους και ότι προσπάθησε να εμποδίσει την προσγείωση ιρανικού επιβατικού αεροσκάφους. Μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν αργότερα ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε και αναχώρησε εκ νέου για την Τεχεράνη, μεταφέροντας αντιπροσωπεία των Χούθι για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στους πρώτους βομβαρδισμούς της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Το Ριάντ αντέτεινε ότι θα ανταποδώσει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» οποιαδήποτε επίθεση των Χούθι.

Το υπόβαθρο του πολέμου

Οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις της κυβέρνησης από το 2014. Από το 2015 ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα, ενός μεγάλου λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση στο φτωχότερο κράτος της Αραβικής Χερσονήσου. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες έχουν ουσιαστικά παγώσει από το 2022, όταν τα μέρη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η συμφωνία παρατάθηκε στη συνέχεια άτυπα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP