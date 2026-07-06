Φωτιά στην Οινόη: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη θέση Σφάκα – Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη, στη Μάνδρα Αττικής, μετά την πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι δυνάμεις έχουν ασφαλίσει την περίμετρό της.

Στο σημείο παραμένουν 210 πυροσβέστες, με 10 πεζοπόρα τμήματα και 45 οχήματα. Οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και επιχειρούν για τον περιορισμό πιθανών αναζωπυρώσεων. Οι τελευταίες ρίψεις από τα εναέρια μέσα πραγματοποιήθηκαν στις 21:20.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και 45 οχήματα.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας έκαναν περιοδικά ρίψεις από αέρος 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο είχαν αναλάβει τον συντονισμό. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου. Τα μηχανήματα επιχειρούν μαζί με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Η φωτιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και εξελίχθηκε, κυρίως, σε δασική έκταση. Ο επί τόπου συντονισμός των δυνάμεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την επιχείρηση που έγινε από αέρος και από εδάφους, για τα σπίτια που εκκενώθηκαν προληπτικά, αλλά και για τις πρώτες αναφορές σχετικά με την πιθανή αιτία της φωτιάς.

«Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εναέριων και επίγειων μέσων» είπε αρχικά και συνέχισε: «Την έχουμε περικυκλώσει, φτιάξαμε ζώνες και πιστεύω πως θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο».

Για το αν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές και σπίτια, ο δήμαρχος τόνισε: «Υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά 7 σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε: «Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».

Meteo: Η φωτιά δημιούργησε τον δικό της καιρό

Η φωτιά στην περιοχή της Οινόης παρουσίασε παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο από τις κάμερες του Meteo στην Πεντέλη.

Σύμφωνα με το Meteo, ως πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία μία δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα και δημιουργεί τον δικό της καιρό. Η θερμότητα από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία, υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών πυροσωρειτών.

Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην απόληξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς, δηλαδή της στήλης καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από μία πυρκαγιά. Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα του καιρού που προκαλεί η φωτιά, ενώ η εμφάνισή τους συνδέεται συχνά με ακραία πυρική συμπεριφορά.

Στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ήταν σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγής. Κοντά στην επιφάνεια επικρατούσαν σχετικά ξηρές συνθήκες, οι οποίες ευνοούσαν την έντονη καύση της βλάστησης και την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου. Ψηλότερα στην ατμόσφαιρα υπήρχε διαθέσιμη υγρασία, η οποία τροφοδοτούσε την επαγωγική στήλη και διευκόλυνε την παροδική δημιουργία πυροσωρειτών. Παράλληλα, η διάτμηση του ανέμου καθ’ ύψος ήταν σχετικά χαμηλή, γεγονός που επέτρεψε την παροδική δημιουργία τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μάνδρα

Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών , από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

, από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών , από το ύψος της ταβέρνας «Λινάρδος», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

, από το ύψος της ταβέρνας «Λινάρδος», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, στο ύψος του Cyclon , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων δεν έχει εκλείψει. Οι αρχές συνεχίζουν την επιτήρηση, ενώ το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο εξετάζει τα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς.

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