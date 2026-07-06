Κατερίνα Γερονικολού: Δεν ζηλεύω όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κάνει ερωτικές σκηνές

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για τις ερωτικές σκηνές που καλούνται να υπηρετήσουν οι ηθοποιοί, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν εκείνη και ο σύντροφός της, Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του OPEN, όπου συνομίλησε με τον Θανάση Πάτρα, λίγο πριν από το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κατερίνα Γερονικολού αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τους ανθρώπους και τις σχέσεις.

«Αγαπώ τους άνδρες γιατί κατανοώ ότι ο κοινωνικός τους ρόλος είναι πάρα πολύ δύσκολος, το ’χω πει και το πιστεύω. Σήμερα είμαι πιο ελαστική, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε και περνούν τα χρόνια, νιώθω ότι γίνομαι, τουλάχιστον εγώ, πιο επιεικής».

Η αναφορά στις ερωτικές σκηνές

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τις σκηνές που απαιτούν οι ρόλοι και εξήγησε ότι δεν αισθάνεται ζήλια όταν βλέπει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη σε αντίστοιχες στιγμές σε τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές δουλειές.

«Όταν κάνει ερωτικές σκηνές ο Γιάννης (σ.σ. Τσιμιτσέλης) σε ένα σίριαλ, δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου αλλά, όταν συμβαίνει το αντίστροφο, ο Γιάννης δεν τρελαίνεται. Επειδή το ζω, καταλαβαίνω πως είναι δουλειά. Δηλαδή είναι μέρος, κομμάτι, αναγκαιότητα, ρόλος. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ αλλά εντάξει… υπάρχει και ένα βαθύ Μεσολόγγι από το οποίο προέρχεται, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα που φέρει αλλά, εντάξει, δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση».

Η Κατερίνα Γερονικολού διευκρίνισε ότι ο σύντροφός της μπορεί να μην αισθάνεται απόλυτα άνετα με αυτές τις σκηνές, ωστόσο αυτό δεν προκαλεί εντάσεις και δεν επηρεάζει τη σχέση τους.

«Δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλά δεν τρελαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλο και θα τη χαρούμε, άμα είναι ερωτικό δράμα. Δεν δημιουργεί όμως αυτό πρόβλημα στον άλλο, προς Θεού».