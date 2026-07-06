Your Face Sounds Familiar: Νικήτρια η Μαριλού Κατσαφάδου – Η τελική κατάταξη

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Η Μαριλού Κατσαφάδου αναδείχθηκε νικήτρια του Your Face Sounds Familiar, στον μεγάλο τελικό που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Το YFSF 2026 ολοκλήρωσε τον φετινό του κύκλο με έναν τελικό που περιλάμβανε μεταμορφώσεις, μουσικές ερμηνείες και συγκινητικές στιγμές. Οι τέσσερις φιναλίστ διεκδίκησαν τον τίτλο, έπειτα από την πορεία τους στις προηγούμενες εβδομάδες του σόου.

Στον τελικό συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Μέμος Μπεγνής και ο Biased Beast, καθώς είχαν συγκεντρώσει συνολικά τους περισσότερους βαθμούς στη διάρκεια της σεζόν. Οι φιναλίστ παρουσίασαν τις τελευταίες τους μεταμορφώσεις επί σκηνής, ενώ στο επεισόδιο εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Σάκης Ρουβάς κάλεσε στη σκηνή τους τέσσερις φιναλίστ. Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού που βρισκόταν στο πλατό.

Η τελική κατάταξη του YFSF 2026

Η πρώτη θέση κατέληξε στη Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία σήκωσε το τρόπαιο του Your Face Sounds Familiar. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, την τρίτη ο Biased Beast και την τέταρτη ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

«Το κοινό μας, εδώ στο πλατό, ψήφισε και αποφάσισε ότι ο ή η καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και είναι νικητής του YFSF 2026 είναι… η Μαριλού Κατσαφάδου», είπε ο Σάκης Ρουβάς στον αέρα του ΑΝΤ1.

Η Μαριλού Κατσαφάδου εμφανίστηκε συγκινημένη μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και αφιέρωσε τη νίκη της στον γιο της.

«Δεν το περίμενα, δεν είχα προετοιμαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη νίκη μου την αφιερώνω στον γιο μου, τον Παναγιώτη», δήλωσε η νικήτρια του σόου.

Ο τελικός έκλεισε τον φετινό κύκλο του YFSF, με τους τέσσερις φιναλίστ να χειροκροτούνται για την παρουσία τους στο σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1.

Ακολουθεί το βίντεο με τη νίκη της Μαριλού Κατσαφάδου