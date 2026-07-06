Νεϊμάρ: Ανακοίνωσε το τέλος του από την εθνική Βραζιλίας μετά τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία

Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εθνική Βραζιλίας, λίγα λεπτά μετά τον αποκλεισμό της «Σελεσάο» από τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός σκόραρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις, αλλά η Βραζιλία ηττήθηκε με 2-1 και έμεινε εκτός συνέχειας.

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Αθλητισμός

Neymar, Νεϊμάρ, Νορβηγία, Βραζιλία, Μουντιάλ 2026
Brazil's Marquinhos, left, Neymar (10) and Raphinha react after losing to Norway the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας, μετά την ήττα με 2-1 από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
  • Η Βραζιλία γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη Νορβηγία, καθώς ηττήθηκε με 2-1 και έμεινε εκτός συνέχειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τελευταίο σφύριγμα.
  • Με το εθνόσημο αγωνίστηκε σε 130 παιχνίδια, με απολογισμό 80 γκολ και 59 ασίστ, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή ένα Κόπα Αμέρικα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας, μετά την ήττα με 2-1 από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός της Σάντος έκανε τη σχετική δήλωση λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ ανέφερε μετά τον αγώνα: «Προσπάθησα, προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ, στο MetLife Stadium, και τελείωσε εδώ. Τώρα τελείωσε».

Η ήττα από τη Νορβηγία και τα δάκρυα του Νεϊμάρ

Η Βραζιλία γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη Νορβηγία, καθώς ηττήθηκε με 2-1 και έμεινε εκτός συνέχειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Νεϊμάρ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση και μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Βινίσιους και ο Ραφίνια έσπευσαν να τον παρηγορήσουν, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και εμφανιζόταν έντονα φορτισμένος.

Η παρουσία του Νεϊμάρ στη διοργάνωση ήταν περιορισμένη, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, παρότι ο παίκτης δεν ήταν πλήρως έτοιμος λόγω τραυματισμού. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε συνολικά 37 λεπτά στο τουρνουά, 14 λεπτά απέναντι στη Σκωτία και 23 λεπτά κόντρα στη Νορβηγία.

Η διαδρομή του με τη «Σελεσάο»

Ο Νεϊμάρ έκανε το ντεμπούτο του με τη Βραζιλία στις 10 Αυγούστου 2010, στο Νιου Τζέρσεϊ, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στις ΗΠΑ. Με το εθνόσημο αγωνίστηκε σε 130 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 80 γκολ και 59 ασίστ.

Παρά τη μεγάλη διαδρομή του με τη «Σελεσάο», ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή ένα Κόπα Αμέρικα με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας. Η ήττα από τη Νορβηγία στο Μουντιάλ 2026 έκλεισε, σύμφωνα με τη δήλωσή του, τον κύκλο του στην εθνική ομάδα.

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