Σάμος: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την αποβίβαση αλλοδαπών σε βραχώδη ακτή

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου, στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται στην περιοχή και έχει ήδη προχωρήσει στη διάσωση 21 ατόμων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή

Στο σημείο σπεύδουν ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Παράλληλα, έχει απογειωθεί ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.