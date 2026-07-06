Σαν σήμερα 6 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 6η Ιουλίου περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τη νίκη των Θηβαίων στα Λεύκτρα και την καθιέρωση του δολαρίου στις ΗΠΑ, έως τη Συνθήκη του Λονδίνου, την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της θερινής ώρας στην Ελλάδα και τις πολιτικές εξελίξεις του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Φρίντα Κάλο, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο 50 Cent και ο Πάου Γκασόλ, ενώ πέθαναν ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Αζίζ Νεσίν και ο Γιάννης Σπάθας.

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Σιλβέστερ Σταλόνε
Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο σπουδαίος Σιλβέστερ Σταλόνε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα 6 Ιουλίου, γιορτάζονται η Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Παγκόσμια Ημέρα Ζωονόσων και η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού.
  • Το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπέγραψαν τη «Συνθήκη του Λονδίνου», με την οποία αναγνώρισαν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελή στον Σουλτάνο.
  • Το 2015, ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί συνυπέγραψαν κοινή ανακοίνωση πως «η πρόσφατη ετυμηγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης».

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Παγκόσμια Ημέρα Ζωονόσων
  • Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού

Γεγονότα

  • 371 π.Χ.: Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινώνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.
  • 1785: Το Δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
  • 1827: Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη «Συνθήκη του Λονδίνου», με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη.
  • 1932: Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταλειφθεί, όμως, στη συνέχεια…
  • 1965: Ένας νεκρός, εννέα τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές από ισχυρό σεισμό στην περιοχή της Άμφισσας και στην Αιγιαλεία.
  • 1975: Οι Κομόρες γίνονται ανεξάρτητες από τη Γαλλία.
  • 2015: Την παραίτησή του υποβάλλει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
  • 2015: «Η πρόσφατη ετυμηγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μία κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί, πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, που διάρκεσε επτά ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Γεννήσεις

  • 1808: Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος «Ελληνιστικός». (Θαν. 19/6/1884)
  • 1907: Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. (Θαν. 13/7/1954)
  • 1925: Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουίλιαμ Τζον Κλίφτον, Αμερικανός ρόκερ. («Rock Around The Clock») (Θαν. 9/2/1981)
  • 1939: Άννα Φόνσου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1946: Σιλβέστερ Σταλόνε, Αμερικανός ηθοποιός
  • 1975: 50 Cent, Αμερικανός ράπερ
  • 1980: Πάου Γκασόλ, Ισπανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1971: Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. (Γεν. 4/8/1901)
  • 1995: Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας. («Ο Καφές και η Δημοκρατία», «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε») (Γεν. 20/12/1915)
  • 2019: Γιάννης Σπάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής. (Γεν. 30/11/1950)
  • 2019: Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη Ελληνίδα καθηγήτρια ψυχολογίας στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας.
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