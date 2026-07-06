Σαν σήμερα 6 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Ανάπτυξης
- Παγκόσμια Ημέρα Ζωονόσων
- Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού
Γεγονότα
- 371 π.Χ.: Οι Θηβαίοι υπό τον Επαμεινώνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο θηβαϊκός Ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων.
- 1785: Το Δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
- 1827: Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη «Συνθήκη του Λονδίνου», με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη.
- 1932: Η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταλειφθεί, όμως, στη συνέχεια…
- 1965: Ένας νεκρός, εννέα τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές από ισχυρό σεισμό στην περιοχή της Άμφισσας και στην Αιγιαλεία.
- 1975: Οι Κομόρες γίνονται ανεξάρτητες από τη Γαλλία.
- 2015: Την παραίτησή του υποβάλλει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
- 2015: «Η πρόσφατη ετυμηγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μία κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί, πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, που διάρκεσε επτά ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Γεννήσεις
- 1808: Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο όρος «Ελληνιστικός». (Θαν. 19/6/1884)
- 1907: Φρίντα Κάλο, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. (Θαν. 13/7/1954)
- 1925: Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουίλιαμ Τζον Κλίφτον, Αμερικανός ρόκερ. («Rock Around The Clock») (Θαν. 9/2/1981)
- 1939: Άννα Φόνσου, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1946: Σιλβέστερ Σταλόνε, Αμερικανός ηθοποιός
- 1975: 50 Cent, Αμερικανός ράπερ
- 1980: Πάου Γκασόλ, Ισπανός καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1971: Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. (Γεν. 4/8/1901)
- 1995: Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας. («Ο Καφές και η Δημοκρατία», «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε») (Γεν. 20/12/1915)
- 2019: Γιάννης Σπάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής. (Γεν. 30/11/1950)
- 2019: Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη Ελληνίδα καθηγήτρια ψυχολογίας στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και συγγραφέας.