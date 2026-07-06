Σαν σήμερα 6 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 6η Ιουλίου περιλαμβάνει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από τη νίκη των Θηβαίων στα Λεύκτρα και την καθιέρωση του δολαρίου στις ΗΠΑ, έως τη Συνθήκη του Λονδίνου, την πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της θερινής ώρας στην Ελλάδα και τις πολιτικές εξελίξεις του 2015 μετά το δημοψήφισμα. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Φρίντα Κάλο, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο 50 Cent και ο Πάου Γκασόλ, ενώ πέθαναν ο Λουίς Άρμστρονγκ, ο Αζίζ Νεσίν και ο Γιάννης Σπάθας.