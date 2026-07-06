Καλλιθέα: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.