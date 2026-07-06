Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (6/7) – Πού θα δείτε το Πορτογαλία – Ισπανία για το Μουντιάλ

Το ματς Πορτογαλία – Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις αναμετρήσεις στο Wimbledon περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/7/2026)
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ισπανία Παγκόσμιο Κύπελλο
Ξημερώματα Τρίτης
03:00 ΗΠΑ – Βέλγιο Παγκόσμιο Κύπελλο