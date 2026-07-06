Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (6/7) – Πού θα δείτε το Πορτογαλία – Ισπανία για το Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας 6/7/2026 περιλαμβάνει το παιχνίδι Πορτογαλία – Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμετρήσεις τένις από το Wimbledon. Επίσης, αναφέρεται ο αγώνας ΗΠΑ - Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο τις πρώτες ώρες της Τρίτης.