Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (6/7) – Πού θα δείτε το Πορτογαλία – Ισπανία για το Μουντιάλ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας 6/7/2026 περιλαμβάνει το παιχνίδι Πορτογαλία – Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμετρήσεις τένις από το Wimbledon. Επίσης, αναφέρεται ο αγώνας ΗΠΑ - Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 6/7 περιλαμβάνει το ματς Πορτογαλία – Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Παρακολουθήστε τις αναμετρήσεις στο Wimbledon, με μεταδόσεις από τις 15:00 έως τις 20:30.
  • Στις 03:00 ξημερώματα Τρίτης, θα διεξαχθεί ο αγώνας ΗΠΑ – Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Πορτογαλία – Ισπανία για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις αναμετρήσεις στο Wimbledon περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/7/2026)

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ισπανία Παγκόσμιο Κύπελλο

Ξημερώματα Τρίτης

03:00 ΗΠΑ – Βέλγιο Παγκόσμιο Κύπελλο

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