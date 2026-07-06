Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια – Tην ανάγκη για ειδικές μελέτες προτάσσουν ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης

Tην ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στην «R». Tα σοβαρά κενά στη νομοθεσία των γεωτεχνικών μελετών, στον κανονισμό δόμησης και στον τρόπο που εκτελούνται τα ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα, τόσο για παλαιά όσο και για νέα κτίρια, φέρνει στην επιφάνεια η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Των ΑΛ. ΚΟΝΤΗ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Όπως όλα δείχνουν, τα αίτια της πτώσης του κτιρίου, από την οποία ευτυχώς δεν προέκυψαν θύματα, οφείλεται στην έλλειψη των μέτρων που θα έπρεπε να ληφθούν για να αντισταθμίσουν τη σαθρότητα του εδάφους της περιοχής.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα σοβαρό κενό ασφαλείας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000) αρχικά στερείτο γεωτεχνικών απαιτήσεων, αφήνοντας τις μελέτες για τη σταθερότητα εδάφους στη διακριτική ευχέρεια του δομοστατικού μηχανικού. Παρά τη διορθωτική προσθήκη του 2003, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Οι Ευρωκώδικες 7 και 8, που εκδόθηκαν το 2004 και καθορίζουν πότε απαιτούνται εδαφοτεχνικές έρευνες, έγιναν νόμος του κράτους στην Ελλάδα το 2014, με δέκα χρόνια καθυστέρηση, βάζοντας μια τάξη. Ωστόσο, οι πολιτικοί μηχανικοί διατήρησαν το δικαίωμα να εργάζονται με τον παρωχημένο ΕΑΚ του 2000/2003, πρακτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι νέοι Ευρωκώδικες του 2024, που ενισχύουν τις απαιτήσεις των εδαφοτεχνικών μελετών, αν και εφαρμόζονται στην Ευρώπη, δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα από την ελληνική Βουλή, με αποτέλεσμα η εφαρμογή τους από τους εγχώριους μηχανικούς να παραμένει προαιρετική.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα όρια που θέτει ο ισχύων ΕΑΚ για την υποχρεωτική εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας. Ο νόμος απαιτεί μελέτη μόνο για κτίσματα με κάλυψη άνω των 500 τ.μ. ή για κτίρια άνω των 5 ή 6 ορόφων. Κάτω από τα 500 τ.μ., που παραμένει μια τεράστια κατασκευή, δεν απαιτείται γεωτεχνική έρευνα. Παράλληλα, ακόμη και οι προβλέψεις του κανονισμού για τις επικίνδυνες κατηγορίες εδαφών είναι προσχηματικές καθώς, αν δεν γίνουν μελέτες, πώς θα ξέρουμε την ποιότητα του εδάφους;», σημειώνει ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Σαχπάζης. Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 μελέτες αντιστήριξης και θεμελίωσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Κ. Σαχπάζης θεωρείται ένας από τους πιο διαπρεπείς επιστήμονες στον τομέα του σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχει βραβευτεί και από το Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Άμεσα μέτρα

Προκειμένου να αποφευχθούν νέες καταστροφές, ο Κ. Σαχπάζης καλεί την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα, χωρίς να περιμένει τη συνολική αναθεώρηση της νομοθεσίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. «Ως μεταβατικό στάδιο, θα πρέπει να βγει μια υπουργική απόφαση που να ορίζει ότι σε κάθε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής οποιαδήποτε εκσκαφή για υπόγειο γίνεται σε μεσοτοιχία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από γεωτεχνική έρευνα, εδαφοτεχνική μελέτη και μελέτη αντιστήριξης», τονίζει ο καθηγητής.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και επί σειρά ετών καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και διευθυντής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκφράζει την αντίθεσή του σε οριζόντιες αλλαγές του νόμου ή αυστηροποίηση των ελέγχων. Ο ίδιος επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εστιάζει στην προσωπική ευθύνη του επιβλέποντος στο εργοτάξιο. «Πάντοτε ένας κανονισμός ελέγχεται, ανανεώνεται και επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό γίνεται και οφείλει να γίνεται. Θα πρέπει να δει κανείς, όμως, το δάσος και όχι το δέντρο. Το συμβάν στα Πετράλωνα θεωρείται μεμονωμένο, δεν πέφτουν κάθε ημέρα κτίρια στην Ελλάδα».

Παράλληλα, συμπληρώνει ότι οι γεωτεχνικές μελέτες δεν είναι απαραίτητες σε όλες τις περιπτώσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ελεύθερες περιοχές (εκτός σχεδίου ή χωρίς πυκνή δόμηση) όπου δεν υφίστανται γειτονικά κτίσματα. Ωστόσο, αντί για χρονοβόρες νομοθετικές αλλαγές, ο Κ. Σπυράκος καταθέτει πρόταση για μια άμεση και πρακτική λύση που θα θωρακίσει την ασφάλεια των κατασκευών, μεταφέροντας το βάρος της απόφασης στον ίδιο τον τεχνικό κόσμο.

«Με την έκδοση υπουργικής απόφασης θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί μια απλή αλλά δεσμευτική διαδικασία. Ο επιβλέπων πολιτικός μηχανικός να υπογράφει υποχρεωτικά μια δήλωση που θα ξεκαθαρίζει αν απαιτείται ή όχι γεωτεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Πιστέψτε με ότι, αν γινόταν αυτό, η υπογραφή δεν θα έμπαινε ελαφρά τη καρδία», καταλήγει ο καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών.

Οικοδομικό τετράγωνο

Αλλαγές στον κανονισμό, κυρίως ως προς το σκεπτικό του, ζητά και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Από το μεσημέρι της Τρίτης που κατέρρευσε η πολυκατοικία, ο Π. Χαρλαύτης ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, με κύριο μέλημα την προσφορά βοήθειας στους ενοίκους που έχασαν τις περιουσίες τους. Για τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, όμως, η επόμενη ημέρα θα πρέπει να σηματοδοτήσει τη λήψη νέων μέτρων στις εργασίες που γίνονται μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, με βασικό γνώμονα την εκτίμηση των επιπτώσεών τους όχι μόνο στο οικόπεδο όπου εκτελούνται αλλά σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

«Όπως γνωρίζετε, οι αξίες των ακινήτων ειδικά στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανέβει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και έτσι οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρον ακόμα και την πιο μικρή ιδιοκτησία», αναφέρει ο Π. Χαρλαύτης. «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται ολόκληρες γειτονιές, ακόμα και αν έχουμε την ανέγερση μόνο ενός κτιρίου, καθώς στην πλειονότητά της η Αθήνα έχει συνεχόμενη δόμηση, δηλαδή, τα κτίρια ακουμπούν το ένα με το άλλο. Θεωρώ πως αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα πρέπει να αποτελέσει αφορμή ώστε να αλλάξουμε τον σχεδιασμό, να μη γίνονται μελέτες μόνο στο οικόπεδο όπου θα γίνει μια κατεδάφιση και μια νέα ανέγερση, αλλά οι μελέτες να αφορούν ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του οικοπέδου. Πρόκειται για μια αλλαγή που θα ενισχύσει την ασφάλεια, αλλά ενδεχομένως να δώσει λύση και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την πρωτεύουσα, όπως το οικιστικό ζήτημα ή το θέμα της αρχιτεκτονικής ομοιομορφίας», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

«Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα»

Σε εκσκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστυλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων

«Άφησαν το κτίριο στον αέρα». Με αυτή τη φράση περιγράφουν στη Realnews καλά ενημερωμένες πηγές την αιτία πίσω από την πρωτοφανή κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η πραγματογνωμοσύνη που απαιτείται για την εξακρίβωση των αιτιών της κατάρρευσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Και αυτό διότι, ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να συσταθεί κοινό κλιμάκιο πραγματογνωμόνων από τον δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής, τελικά οι πραγματογνώμονες θα οριστούν από την Εισαγγελία, η οποία έχει ανοίξει και τον σχετικό φάκελο της δικογραφίας της υπόθεσης.

Ωστόσο, την τετραώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε στην Αλκμήνης 22 έχουν ήδη επισκεφθεί αρκετοί ειδικοί επιστήμονες πραγματοποιώντας τις πρώτες αυτοψίες, που μάλιστα ενδέχεται να συμπεριληφθούν στον τελικό φάκελο της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίστροφη μέτρηση για την πολυκατοικία με έτος ανέγερσης το 1973 ξεκίνησε τη στιγμή που οι μπουλντόζες στο διπλανό οικόπεδο έσκαψαν σε βάθος 2,5 μέτρων πιο κάτω από τα πέδιλα και τη θεμελίωση του όμορου κτιρίου, μετατρέποντάς το σε παγίδα θανάτου.

Το μοιραίο λάθος

Η ακτινογραφία της καταστροφής αποκτά ξεκάθαρο επιστημονικό υπόβαθρο από τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Κωνσταντίνο Σαχπάζη. «Στα Πετράλωνα το έδαφος είναι πολύ κακό. Υπάρχουν προσχώσεις και παλιές χειμαρροποτάμιες αποθέσεις. Αυτά είναι υλικά σαθρά, που δεν έχουν διακριτική αντοχή και φέρουσα ικανότητα, με το πάχος τους να φτάνει από 2 έως 6 μέτρα βάθος. Στη συνέχεια υπάρχει ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ο οποίος επίσης δεν είναι καλό πέτρωμα, καθώς στο πάνω μέρος του παρουσιάζει τον λεγόμενο μανδύα αποσάθρωσης, η φυσική και χημική εξαλλοίωση τρώει τον βράχο και τον μετατρέπει σε σαθρό υλικό», αναφέρει στην «R».

Σε αυτό το προβληματικό υπόβαθρο, οι υπεύθυνοι του εργοταξίου προχώρησαν σε εργασίες που ο πολύπειρος πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος χαρακτηρίζει ευθέως ως «έγκλημα». «Έσκαψαν 3 μέτρα το υπόγειο και 1 μέτρο τη θεμελίωσή του, συνολικά 4 μέτρα. Το διπλανό κτίριο δεν είχε υπόγειο και η θεμελίωσή του ήταν το πολύ 1,5 με 2 μέτρα. Αρα, υπήρχαν από κάτω 2,5 μέτρα εδάφους ελεύθερα. Τα πέδιλα της διπλανής πολυκατοικίας που έπεσε ήταν στη μεσοτοιχία, δηλαδή ”έγλειφαν” την εκσκαφή. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Παρ’ όλα αυτά, δεν ελήφθησαν μέτρα αντιστήριξης όπως θα έπρεπε», τονίζει ο καθηγητής.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η εκσκαφή αφέθηκε στο έλεος των καιρικών φαινομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιταχύνοντας τη μοιραία κατάληξη. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βροχές και οι διαφορές θερμοκρασίας τρώνε το μέτωπο του εδάφους. Τα σημεία απογυμνώθηκαν και αυτό ήταν καταστροφικό. Συνέβη αυτό που ονομάζουμε πλευρική παραμόρφωση και μετατόπιση. Η παλαιά πολυκατοικία, χτισμένη με τον ελάχιστο αντισεισμικό κανονισμό περασμένων δεκαετιών και έχοντας ήδη υποστεί τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, δεν είχε καμία πιθανότητα να αντέξει τέτοιες ασύμμετρες πιέσεις», εξηγεί παραστατικά ο Ελληνας ακαδημαϊκός.

Και ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, εκτιμά ότι υπήρξαν λάθη και παραλείψεις στις επιτόπιες εργασίες στα Πετράλωνα. Εξηγεί, μάλιστα, ότι η καταστροφή θα είχε αποφευχθεί πλήρως εάν είχαν ακολουθηθεί βασικοί κανόνες.

Παλαιός βόθρος

«Είναι σαφές ότι το υπέδαφος για κάποιο λόγο ήταν σαθρό και το σκάψιμο για την ανέγερση της κατασκευής επηρέασε τη στατικότητα του κτιρίου που εντέλει έπεσε. Θα μπορούσε η σαθρότητα του εδάφους να οφείλεται σε κάποιο βόθρο, όπως ειπώθηκε, σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνταν σωστή διερεύνηση και άμεση λήψη μέτρων, όπως για παράδειγμα η ρίψη σκυροδέματος. Σίγουρα κάτι έφταιξε και αυτό θα πρέπει να βρεθεί», υπογραμμίζει στην «R» ο καθηγητής.

Ο Κ. Σπυράκος σημειώνει ότι οι εκσκαφές έγιναν με λανθασμένο τρόπο πολύ κοντά στη διπλανή θεμελίωση: «Όταν ένας πολιτικός μηχανικός σχεδιάζει υπόγειο κολλητά σε κτίριο του 1973, η εμπειρία επιβάλλει συγκεκριμένες προληπτικές ενέργειες, όπως, μεταξύ άλλων, έλεγχο υπογείων για τον εντοπισμό του βάθους των θεμελίων του διπλανού κτιρίου, προληπτική καταγραφή υφιστάμενων ρωγμών, ακόμα και αναζήτηση των φακέλων των όμορων κτιρίων στην Πολεοδομία».

Το βασικότερο λάθος, ωστόσο, σύμφωνα με τον έμπειρο καθηγητή, εντοπίζεται στην έλλειψη ελέγχου του εδάφους στο σημείο της επαφής. «Ο μηχανικός όφειλε να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές τομές στο οικόπεδό του. Να πάει κοντά στα θεμέλια του όμορου κτιρίου και να αρχίσει να σκάβει προσεκτικά βήμα προς βήμα για να δει πού είναι τα θεμέλια και τι είδους έδαφος έχει. Εάν οι τομές έδειχναν προβληματικό έδαφος, το επόμενο βήμα ήταν η γεωτεχνική μελέτη σε βάθος 10-15 μέτρων. Αυτή θα οδηγούσε στη σχεδίαση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Εάν είχε κάνει μελέτη αντιστήριξης, θα είχε αποφύγει όλα όσα έγιναν», σχολιάζει.

«Συνάντησα μια κολλώδη επιφάνεια»

Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους πέντε εμπλεκόμενους μηχανικούς και ποιες διώξεις αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Σε δικαστική μάχη πολλών ετών αναμένεται να εξελιχθεί η υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, καθώς η διερεύνησή της από τις εισαγγελικές Αρχές θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, προτού καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό εκτιμούν, μιλώντας στη Realnews, έμπειροι νομικοί που έχουν γνώση των υποθέσεων που αφορούν κτιριακά και οικοδομικά ζητήματα, καθώς η υπόθεση είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο. Η προανάκριση της Αστυνομίας ξεκίνησε αμέσως μετά το περιστατικό της πτώσης του κτιρίου, περιλαμβάνοντας πλήθος καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, κατοίκους της περιοχής, τους ενοίκους της πολυκατοικίας στον αριθμό 22 της οδού Αλκμήνης, αλλά και φυσικά των εμπλεκόμενων μηχανικών.

Ακολούθως, οι πέντε μηχανικοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ο οποίος τους άφησε ελεύθερους, έως ότου ολοκληρωθεί η δικογραφία που έχει ξεκινήσει να σχηματίζεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους εμπλεκόμενους μηχανικούς φαίνεται να κατέθεσε ενώπιον των Αρχών στοιχεία που δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της εκσκαφής στο οικόπεδο του όμορου κτιρίου συνάντησαν έδαφος το οποίο παραπέμπει σε παλαιό, ανενεργό βόθρο. «Ενώ σκάβαμε, συναντήσαμε μια κολλώδη χωμάτινη επιφάνεια. Πήραμε τα μέτρα αντιστήριξης τα οποία συμφωνούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θεωρήσαμε ότι ήταν επαρκή», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους πέντε μηχανικούς.

Πράγματι, έμπειροι μηχανικοί τονίζουν ότι σε εργασίες που γίνονται σε παλαιά κτίρια στην Αθήνα δεν είναι σπάνιο οι κατασκευαστές να συναντούν σαθρό έδαφος το οποίο οφείλεται σε συσσώρευση λυμάτων πολλών δεκαετιών, εξαιτίας της ύπαρξης παλαιών και μη στεγανών βόθρων, οι οποίοι ακολούθως τέθηκαν σε αχρηστία εξαιτίας της σύνδεσης των κτιρίων με το αποχετευτικό δίκτυο. Έτσι, λόγω της απουσίας ειδικών προβλέψεων για τις ακριβείς ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για όλους τους τύπους των κτιρίων, στην ουσία οι μηχανικοί λαμβάνουν τα μέτρα που εκείνοι κρίνουν ως απαραίτητα.

Ασφαλιστικά μέτρα

Το καθεστώς αυτό, σύμφωνα με τις νομικές πηγές, προδιαγράφει και την πορεία που θα έχει δικαστικά η υπόθεση. «Οι πληγέντες, οι άνθρωποι, που έχασαν τα σπίτια τους και την περιουσία τους, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να λαμβάνουν ένα ποσό μηνιαίως από τους υπεύθυνους μηχανικούς, πριν αιτηθούν και λάβουν συνολικά τις αποζημιώσεις. Πέραν αυτού, οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι μόνο με πλημμελήματα», εκτιμούν μιλώντας στην «R» νομικοί που ασχολούνται με τον κατασκευαστικό τομέα.

Σε περίπτωση που υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες, οι μηχανικοί όντως θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με κακουργήματα, ακόμα και με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς οι δικαστικές Αρχές έχουν την ευχέρεια να κρίνουν ότι βάσει των σχεδίων τους γνώριζαν ότι υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα ή δυστύχημα. Ευτυχώς, στην περίπτωση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δεν υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες, κάτι που σημαίνει ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι διώξεις μπορούν να έχουν μόνο πλημμεληματικό χαρακτήρα. «Βλέπω μόνο διώξεις για παραβίαση κανόνων οικοδομής. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο ή παραβίαση της ασφάλειας των εργαζομένων, όμως και πάλι δεν υπάρχει κανένα κακούργημα», αναφέρει έμπειρος νομικός.

Όσο για τις αποζημιώσεις που τελικά θα επιδικαστούν, σημειώνεται ότι αυτό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης που έχει ζητήσει ο εισαγγελέας για τα αίτια της πτώσης, την απαγγελία των κατηγοριών και την ολοκλήρωση της δίκης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. «Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει την πάροδο πολλών ετών», τονίζουν οι νομικοί. Για την ώρα, οι ένοικοι αναμένεται να λάβουν ενίσχυση από τον δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια.

Οι προειδοποιήσεις

Το μόνο που ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει την πορεία της υπόθεσης είναι οι αναφορές για τις προειδοποιήσεις των ενοίκων προς τους μηχανικούς, οι οποίες φαίνεται πως αγνοήθηκαν. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κόρη ηλικιωμένου ιδιοκτήτη διαμερίσματος φαίνεται να επικοινώνησε με την εταιρεία των πέντε μηχανικών που είχε αναλάβει την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου και την ανέγερση μιας νέας πολυκατοικίας. Οταν ενημέρωσε για την κλίση που είχε πάρει το κτίριο της οδού Αλκμήνης 22, τότε φέρεται να έλαβε την απάντηση ότι «και ο πύργος της Πίζας έχει κλίση, αλλά δεν πέφτει».

Παράλληλα, οι εισαγγελείς πρόκειται να εξετάσουν και άλλες παρόμοιες αναφορές που καταγράφηκαν από την Αστυνομία και αφορούν περιφρονητική αντιμετώπιση των προειδοποιήσεων των ενοίκων από τους κατασκευαστές. Όλοι οι μάρτυρες που μίλησαν στην Αστυνομία αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, μόλις εκείνος λάβει την πραγματογνωμοσύνη των ειδικών που θα οριστούν για να διερευνήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας.