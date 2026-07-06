Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους – Σε εξέλιξη οι πληρωμές για περίπου 370.000 δικαιούχους

Σε εξέλιξη οι πληρωμές για περίπου 370.000 δικαιούχους. Σταδιακά προχωρά η καταβολή των αναδρομικών του επίμαχου ενδεκαμήνου στους συνταξιούχους που δικαιώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς ο ΕΦΚΑ συνεχίζει την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και την κατάργηση των δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Περίπου 370.000 συνταξιούχοι είχαν επιλέξει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση των περικοπών που επιβλήθηκαν στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016.

Η διαδικασία αποπληρωμής εξελίσσεται πλέον με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρόκειται για μια οριζόντια πληρωμή προς όλους τους συνταξιούχους, αλλά για καταβολές που πραγματοποιούνται ανά περίπτωση, μετά την έκδοση, κοινοποίηση και εκτέλεση της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης. Παράλληλα, από τις αρχές του 2026 λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της οποίας κοινοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις στον e-ΕΦΚΑ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την τήρηση σειράς προτεραιότητας στις πληρωμές.

Αποφάσεις

Τα διοικητικά πρωτοδικεία εξακολουθούν να εκδίδουν αποφάσεις για τις αγωγές που είχαν κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια. Με κάθε νέα απόφαση δημιουργείται υποχρέωση εκτέλεσης από τον ασφαλιστικό φορέα, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις περισσότερες περιπτώσεις ο ΕΦΚΑ δεν προχωρά πλέον σε άσκηση έφεσης όταν οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με τη διαμορφωμένη νομολογία. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η πληρωμή πραγματοποιείται άμεσα.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης απαιτείται ο έλεγχος των στοιχείων, η εκκαθάριση των ποσών, ο υπολογισμός των νόμιμων τόκων, η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το ύψος των αναδρομικών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, το ύψος της σύνταξης και τις περικοπές που είχαν επιβληθεί.

Τα μεγαλύτερα ποσά καταγράφονται στους συνταξιούχους των πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών, καθώς οι επιστροφές μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 4.004 ευρώ μεικτά, χωρίς να υπολογίζονται οι νόμιμοι τόκοι.

Ειδικότερα:

Συνταξιούχοι ΙΚΑ: από 410 έως 2.372 ευρώ.

Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ και τραπεζών: από 1.111 έως 4.004 ευρώ.

Συνταξιούχοι Δημοσίου: από 727 έως 2.820 ευρώ.

Λοιπά επικουρικά ταμεία: από 668 έως 2.399 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης, γεγονός που αυξάνει το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα

Οι πληρωμές αφορούν αποκλειστικά όσους είχαν καταθέσει αγωγές για το συγκεκριμένο εντεκάμηνο. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν προσφύγει κατά των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, καθώς και για την κατάργηση των δώρων κύριας και επικουρικής σύνταξης για το διάστημα από τις 11 Ιουνίου 2015 έως τις 12 Μαΐου 2016.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει πλέον διαμορφωθεί μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις και τις νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα οι εκκρεμείς υποθέσεις να αφορούν όσους είχαν ήδη επιλέξει τη δικαστική οδό.

Το ποσό που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι χαμηλότερο από το μεικτό ποσό που αναγράφεται στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις. Ειδικότερα αφαιρούνται η κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, ο φόρος που αναλογεί στα αναδρομικά, η φορολόγηση των τόκων, καθώς και τυχόν χαρτόσημο όπου προβλέπεται. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι καλούνται στη συνέχεια να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά, ώστε να ολοκληρωθεί η φορολογική τακτοποίηση.

Κληρονόμοι

Ιδιαίτερα σύνθετη παραμένει η διαδικασία στις περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει. Οι νόμιμοι κληρονόμοι μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που επιδικάζονται, όμως απαιτείται η προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών.

Μεταξύ άλλων χρειάζονται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης όπου απαιτείται, καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προβλέπει η διαδικασία.

Ταχύτερη εκτέλεση

Στην προσπάθεια περιορισμού των καθυστερήσεων, ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας κοινοποιούνται οι δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν αναδρομικά. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποθέσεων και στην τήρηση συγκεκριμένης σειράς προτεραιότητας για τις πληρωμές. Παράλληλα, ο φορέας προχωρά σε τακτικές καταβολές αναδρομικών για διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων, στο πλαίσιο εκκαθαρίσεων, επανυπολογισμών και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, με ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε τακτική βάση.

Οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές ως τον Ιούλιο του 2020 δεν μπορούν να διεκδικήσουν στα δικαστήρια τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεών τους καθώς οι αξιώσεις τους έχουν παραγραφεί. Η άδικη αυτή απαγόρευση διεκδικήσεων νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση με τον νόμο 4734/2020.

Παραδείγματα