Χανιά: Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

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Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας οδηγός μηχανής, που ενεπλάκη σε τροχαίο με απορριμματοφόρο, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (6/7) στα Χανιά.

Η μηχανή συγκρούστηκε με το απορριμματοφόρο στη στροφή στο Πιθάρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο νεαρός οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Χανίων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο οδηγός της μηχανής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Ανθυποσμηναγός Ι.Μ., ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη στο τροχαίο που έγινε σήμερα, στις 06:45 το πρωί.

Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του αξιωματικού, καθώς και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.