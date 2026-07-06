Εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας – Στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου εκτελεστή των Εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες

Στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των Εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της Αστυνομίας. Οργάνωση που παραπέμπει σε «εταιρεία δολοφόνων», με καλοστημένη δομή και τη συμμετοχή ατόμων που αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τους εκτελεστές αλλά και να σβήσουν τα ίχνη τους, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει η τουρκική μαφία στη χώρα μας.

Του Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούνται οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. μετά την εξιχνίαση της δολοφονίας 25χρονου Τούρκου από 28χρονο ομοεθνή του.

Πλέον, με τη σύλληψη του 28χρονου εκτελεστή, τα στελέχη του ελληνικού FBI -και συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό επιχειρησιακό στέλεχος της τουρκικής μαφίας. Ο «πιστολέρο» είχε εκτελέσει με πέντε σφαίρες στο κεφάλι τον 25χρονο Τούρκο, ενώ αυτός καθόταν στα σκαλάκια της οδού Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

Για τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο 28χρονος που συνέλαβαν έπειτα από μεθοδικές έρευνες στην περιοχή της Καλλιθέας είναι ένα από τα πιο «σκληρά πιστόλια» της τουρκικής μαφίας και ένας επαγγελματίας δολοφόνος που αναλαμβάνει δύσκολα συμβόλαια θανάτου.

Το θύμα, ο 25χρονος άνδρας που είχε αιτηθεί άσυλο στη χώρα μας, είχε έρθει στην Ελλάδα το 2025 και το τελευταίο διάστημα είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή των Εξαρχείων, σε διαμέρισμα που νοίκιαζε μαζί με έναν Γεωργιανό.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες των έμπειρων στελεχών του Ανθρωποκτονιών, φαίνεται πως το θύμα είχε άμεση σχέση με την τουρκική μαφία και συγκεκριμένα με την εγκληματική οργάνωση «Ντάλτονς». Από τη συνεργασία που είχαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών με τις τουρκικές Αρχές πριν από την εξιχνίαση της δολοφονίας, οι Τούρκοι αστυνομικοί ναι μεν έκαναν λόγο για έναν νεαρό κακοποιό με ληστείες, κλοπές και απόπειρες ανθρωποκτονιών στον φάκελό του, ωστόσο δεν είχαν πληροφορίες για ένταξη του 25χρονου θύματος σε κάποια από τις οργανώσεις της τουρκικής μαφίας.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του και η ανάθεση του συμβολαίου θανάτου στον 28χρονο ομοεθνή του αυτομάτως τον βάζουν στα στενά όρια της οργάνωσης των «Ντάλτονς» και μάλιστα στο κομμάτι το οποίο έχει αυτονομηθεί και έχει τον επιχειρησιακό του βραχίονα στη χώρα μας.

Η αμοιβή

Όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές στη Realnews, ο 28χρονος, που εισέπραξε 1 εκατ. τουρκικές λίρες (19.000 ευρώ), στην κατάθεσή του αναφέρει πως στρατολογήθηκε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη επειδή είχε οικονομική ανάγκη και στη συνεχεία έφτασε στην Ελλάδα αφού πρώτα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, είχε αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον στόχο του αλλά και φωτογραφία του θύματος.

Ο ισχυρισμός του δεν έπεισε τους έμπειρους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, καθώς ο νεαρός «πιστολέρο» εισήλθε στη χώρα μας παράνομα, όπου τον περίμενε επιχειρησιακή ομάδα των «Ντάλτονς», που είχε φροντίσει να νοικιάσει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η ενημέρωση του δράστη για τον στόχο του, δηλαδή τον 25χρονο, αλλά και τη διεύθυνση που διέμενε στα Εξάρχεια, προήλθε από Τούρκους μαφιόζους που δρουν στη χώρα μας και όχι από την Κωνσταντινούπολη, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην κατάθεσή του.

Το γεγονός αυτό δηλώνει βέβαια την ύπαρξη ισχυρού πόλου των «Ντάλτονς», που όπως όλα δείχνουν δεν θα αρκεστεί μόνο στη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς τους στην οδό Καλλιδρομίου.

Αλλωστε, όπως αποδείχθηκε και από την έρευνα, η ενέργεια ήταν τόσο οργανωμένη ώστε υπήρχαν ακόμα και «συνεργεία καθαριστών», προκειμένου να σβήσουν στοιχεία, όπως αποτυπώματα και DNA, στους χώρους και στα διαμερίσματα από τα οποία πέρασε ο επαγγελματίας «πιστολέρο» της τουρκικής μαφίας. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του μέσω βιντεοληπτικού υλικού που συγκέντρωσαν, κυρίως όμως από τις πληροφορίες που άντλησαν μέσω της χαρτογράφησης της τουρκικής μαφίας που έχουν πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, η σύλληψη του 28χρονου, ο οποίος δεν είχε κανένα χαρτί στην κατοχή του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του -άλλο ένα στοιχείο που παραπέμπει σε επαγγελματία εκτελεστή- πραγματοποιήθηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε πριν αυτός διαφύγει στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος τον παρακολουθούσαν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Καλλιθέα όπου και διέμενε και όταν κατάλαβαν πως είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη χώρα μας επενέβησαν και τον συνέλαβαν, πριν προλάβει το «συνεργείο καθαρισμού» να εξαφανίσει τα ίχνη του. Παράλληλα, πριν από τη δολοφονία στα Εξάρχεια, η Αστυνομία είχε εντοπίσει τις κινήσεις του στους δρόμους της περιοχής.

«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. σε όπλα-«φαντάσματα»

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης όπλων κατάφεραν οι ελληνικές Αρχές, που συνέλαβαν δύο Τούρκους υπηκόους στη Θράκη, αποτρέποντας την εισαγωγή 50 πιστολιών, τα οποία ήταν κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, μετά την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εβρου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, «σκανάροντας» ουσιαστικά τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα όπλα που κατασχέθηκαν δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα όπλα- «φαντάσματα». Πρόκειται για χαρακτηριστικό που έχει εντοπιστεί και σε άλλες υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατά τα έτη 2025 και 2026.