Συναρπαστική ανακάλυψη «ξεκλειδώνει» το μυστήριο της βιβλικής Σκηνής του Μαρτυρίου – Ο τοίχος «κλειδί» που αλλάζει τα δεδομένα

Η αρχαιολογική θέση Τελ Σιλό ταυτίζεται με τη βιβλική Σιλώ, όπου σύμφωνα με την Εβραϊκή Βίβλο οι Ισραηλίτες έστησαν τη Σκηνή του Μαρτυρίου (Tabernacle) μετά την είσοδό τους στη γη της Επαγγελίας. Πολύ πριν η Ιερουσαλήμ γίνει το κέντρο της λατρείας, η Σιλώ περιγράφεται ως ο τόπος όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, όπου ο Ηλί υπηρέτησε ως ιερέας και όπου μεγάλωσε ο νεαρός Σαμουήλ.

Τώρα, οι ανακαλύψεις από την όγδοη ανασκαφική περίοδο στη Σιλώ δίνουν στους αρχαιολόγους μια σαφέστερη εικόνα για ένα μνημειώδες κτίσμα, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της αρχαίας Σκηνής του Μαρτυρίου.

Τα αποτελέσματα της ανασκαφικής περιόδου αναφέρθηκαν από τον Μπράιαν Γουίντλ στο Bible Archaeology Report μετά την επιστροφή του από την ανασκαφή, όπου υπηρέτησε ως επόπτης. Το έργο διευθύνεται από τον Δρ. Σκοτ Στρίπλινγκ του οργανισμού Associates for Biblical Research, η ομάδα του οποίου πραγματοποιεί ανασκαφές στο βόρειο άκρο της τοποθεσίας.

Η πιο σημαντική εξέλιξη αυτής της ανασκαφικής περιόδου ήταν η ανακάλυψη του νότιου τοίχου ενός μεγάλου κτίσματος με κατεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση. Για την ομάδα του Στρίπλινγκ, αυτός ο τοίχος δεν είναι απλώς άλλη μια σειρά από πέτρες. Βοηθά στην ολοκλήρωση του σχεδίου ενός κτιρίου, του οποίου οι αναλογίες, ο προσανατολισμός και τα συναφή ευρήματα έχουν οδηγήσει τους ανασκαφείς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν αυτή θα μπορούσε να είναι η περιοχή της βιβλικής Σκηνής του Μαρτυρίου στη Σιλώ.

Πριν από την Ιερουσαλήμ

Η Σιλώ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στη βιβλική ιστορία, επειδή ανήκει στην περίοδο πριν από τον Ναό της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το Βιβλίο του Ιησού του Ναυή, οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν εκεί και μοίρασαν τη γη μεταξύ των φυλών. Στα βιβλία του Σαμουήλ, η Σιλώ εμφανίζεται ως ένα λειτουργικό θρησκευτικό κέντρο, με ιερείς, προσφορές, προσκυνήματα και την Κιβωτό της Διαθήκης.

Η Σκηνή του Μαρτυρίου δεν αποτελούσε ναό με τη μετέπειτα έννοια που καθιερώθηκε στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, αποτελούσε ένα φορητό ιερό που χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλίτες κατά την περιπλάνησή τους στην έρημο και τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Η Σιλώ, ωστόσο, έμεινε στην ιστορία ως το μέρος όπου αυτό το προσωρινό ιερό απέκτησε μια πιο σταθερή και μόνιμη μορφή.

Γι’ αυτόν τον λόγο η αρχιτεκτονική έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εάν ένα μνημειώδες κτίριο στη Σιλώ μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια, να μετρηθεί και να ενταχθεί στο αρχαιολογικό του πλαίσιο, προσφέρει στους μελετητές ένα χειροπιαστό πλαίσιο για να συζητήσουν για ένα από τα παλαιότερα λατρευτικά κέντρα στην ισραηλιτική παράδοση.

Ο τοίχος που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στα νότια φέρνει αυτή τη συζήτηση στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την αναφορά της ανασκαφής, το κτίριο έχει κατεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση και οι αναλογίες του είναι παρόμοιες με εκείνες που περιγράφονται για τη βιβλική Σκηνή του Μαρτυρίου. Με τον εντοπισμό του νότιου τοίχου, οι ερευνητές μπορούν πλέον να αναπαραστήσουν τις πλήρεις διαστάσεις του κτίσματος με μεγαλύτερη σαφήνεια και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέσα στον αρχαίο οικισμό.

Ένας τοίχος που φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για τη Σκηνή του Μαρτυρίου

Η αρχαιολογία συχνά κρίνεται από λεπτομέρειες που με την πρώτη ματιά φαίνονται ασήμαντες. Ένας τοίχος μπορεί να μην ακούγεται εντυπωσιακός, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλάζει τα δεδομένα του προβλήματος.

Πριν από την αποκάλυψη του νότιου τοίχου, η συζήτηση για το κτίσμα βασιζόταν μόνο σε αποσπασματικά στοιχεία. Ο γενικός προσανατολισμός του και ορισμένα από τα όριά του ήταν γνωστά, όμως το συνολικό του αποτύπωμα παρέμενε αβέβαιο. Ο νέος τοίχος βοηθά να καλυφθεί αυτό το κενό. Προσφέρει στην ομάδα ένα πιο σταθερό αρχιτεκτονικό σχέδιο, και ένα τέτοιο σχέδιο είναι αυτό που επιτρέπει τις συγκρίσεις: με άλλα κτίρια, με τη λατρευτική αρχιτεκτονική, καθώς και με τις διαστάσεις που διασώζονται στη βιβλική παράδοση.

Ο Στρίπλινγκ δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να αναπαραστήσουν τις πλήρεις διαστάσεις του κτιρίου και να αξιολογήσουν καλύτερα τη λειτουργία και τη σημασία του.

Αυτό είναι και το κεντρικό σημείο της ανασκαφικής περιόδου. Το εύρημα δεν είναι σημαντικό απλώς και μόνο επειδή πρόκειται για έναν τοίχο. Είναι σημαντικό επειδή βοηθά στον προσδιορισμό του κτιρίου που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη Σκηνή του Μαρτυρίου.

Γύρω από το μνημειώδες κτίσμα, ο οργανισμός ABR ανέφερε τον εντοπισμό μιας ομάδας αντικειμένων που η ομάδα συνδέει με λατρευτική δραστηριότητα. Αυτά περιλαμβάνουν κέρατα θυσιαστηρίου, κεραμικά ρόδια και κοχύλια πορφύρας. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες φέρει ιδιαίτερο θρησκευτικό βάρος στο πλαίσιο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και της Εβραϊκής Βίβλου.

Τα κέρατα θυσιαστηρίου συνδέονται άμεσα με κατασκευές που προορίζονταν για θυσίες. Τα ρόδια εμφανίζονται στις βιβλικές περιγραφές ιερατικών και ιερών διακοσμήσεων. Τα κοχύλια πορφύρας είναι σημαντικά επειδή χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή μπλε και πορφυρών χρωστικών ουσιών – χρωμάτων που συνδέονταν με τα υφάσματα της ελίτ και των ιερέων.

Μεμονωμένα, τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν. Ωστόσο, εξεταζόμενα όλα μαζί, και μάλιστα σε συνάρτηση με ένα μεγάλο κτίριο με προσανατολισμό από την ανατολή προς τη δύση στη Σιλώ, συνθέτουν ένα πολύ πιο πειστικό αρχαιολογικό πλαίσιο για ένα κτίσμα που εξετάζεται ως πιθανό ιερό συγκρότημα.

Η Κιβωτός ήταν μέρος ενός ευρύτερου ιερού συστήματος

Η Κιβωτός της Διαθήκης είναι το στοιχείο που προσδίδει στη Σιλώ την ευρύτερη γοητεία της, όμως το αρχαιολογικό ερώτημα δεν αφορά μόνο την Κιβωτό. Αφορά τη Σκηνή του Μαρτυρίου και το ιερό σύστημα που την περιέβαλε.

Στη βιβλική αφήγηση, η Κιβωτός δεν ήταν ένας απομονωμένος θησαυρός. Ανήκε στο εσωτερικό ενός ιερού, το οποίο υπηρετούσαν ιερείς, προσεγγιζόταν μέσω τελετουργιών και συνδεόταν με θυσίες, προσκυνήματα και έναν ιερό χώρο. Εάν η αρχαιολογία καταφέρει να εντοπίσει την περιοχή όπου λειτουργούσε αυτό το σύστημα στη Σιλώ, αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό, ακόμη και χωρίς την ανακάλυψη της ίδιας της Κιβωτού.

Τα ευρήματα της τελευταίας ανασκαφικής περιόδου

Αυτό είναι που καθιστά την τελευταία ανασκαφική περίοδο τόσο σημαντική. Η ανασκαφή δεν έχει ως στόχο το απλό κυνήγι ενός διάσημου αντικειμένου. Προσπαθεί να εξακριβώσει αν στο βόρειο άκρο του Τελ Σιλό διασώζονται τα ερείπια του ιερού συμπλέγματος που αναφέρεται στη Βίβλο ως ο πρώτος τόπος λατρείας και συνάθροισης των Ισραηλιτών.

Σε αυτό το σημείο, βέβαια, τα στοιχεία πρέπει να εξεταστούν με μεγάλη προσοχή: Ένα μνημειώδες κτίριο με ενδεικτικές αναλογίες δεν ταυτίζεται αυτόματα με μια επιγραφή που να κατονομάζει τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Τα τελετουργικά αντικείμενα κοντά σε μια δομή δεν λύνουν αυτόματα το ζήτημα.

Ωστόσο, δίνουν στους αρχαιολόγους κάτι χειροπιαστό για να εξετάσουν. Στη Σιλό, η συζήτηση είναι πλέον λιγότερο αφηρημένη από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει ένα κτιριακό σχέδιο, υπάρχουν τείχη και ευρήματα που σχετίζονται με τελετουργίες, ενώ αρχίζει να αναδύεται και η ευρύτερη διάταξη του οικισμού.

Μια πύλη όπου η ιστορία γίνεται σκοτεινή

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως νέα στοιχεία από το συγκρότημα της βόρειας πύλης της Σιλό. Η ομάδα αποκάλυψε επιπλέον τείχη που ανήκουν στο οχυρωματικό σύστημα, δείχνοντας ότι η είσοδος είχε κατασκευαστεί ως πύλη καμπύλου άξονα με πολλαπλά δωμάτια.

Μια πύλη καμπύλου άξονα αναγκάζει όποιον εισέρχεται να ακολουθήσει μια ελεγχόμενη, έμμεση διαδρομή αντί για ένα ευθύ πέρασμα. Πρόκειται για ένα πρακτικό χαρακτηριστικό της αμυντικής και αστικής αρχιτεκτονικής, το οποίο όμως στη Σιλό αποκτά και μια ιδιαίτερη αφηγηματική απήχηση.

Στο βιβλίο Α΄ Σαμουήλ 4, ο ιερέας Ηλί περιγράφεται να κάθεται κοντά στην πύλη όταν μαθαίνει ότι η Κιβωτός έπεσε στα χέρια των Φιλισταίων και ότι οι γιοι του πέθαναν. Το σοκ της είδησης τον οδηγεί στον θάνατο. Η σκηνή αυτή αποτελεί σημείο καμπής στη βιβλική μνήμη της Σιλό: το ιερό χάνει την Κιβωτό και ο κεντρικός ρόλος της περιοχής αρχίζει να φθίνει.

Η σημασία των ευρημάτων

Το συγκρότημα της πύλης που αποκαλύφθηκε πρόσφατα δεν αποδεικνύει το συγκεκριμένο περιστατικό. Δείχνει όμως ότι η Σιλώ διέθετε ένα σημαντικό σύστημα εισόδου και προσφέρει στους ερευνητές ένα σαφέστερο πλαίσιο για να κατανοήσουν πώς ήταν οργανωμένος ο οικισμός κατά τις υπό εξέταση περιόδους.

Για τους αναγνώστες, η πύλη αυτή είναι σημαντική επειδή τοποθετεί την ιερή ιστορία μέσα σε μια πραγματική τοπογραφία. Η Σιλώ δεν ήταν απλώς ένα όνομα σε ένα κείμενο. Ήταν ένας οχυρωμένος χώρος με κτίρια, ελεγχόμενες εισόδους, αποθηκευτικούς χώρους και διαδοχικά στρώματα κατοίκησης.

Παλαιότερα Χαναανιτικά στρώματα

Δεν αφορούν όλες οι ανακαλύψεις αυτής της ανασκαφικής περιόδου τη συζήτηση γύρω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Στον Τομέα D (Area D), όπου η ομάδα πραγματοποιεί ανασκαφές κοντά στη favissa (αποθέτη τελετουργικών αντικειμένων), οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τρεις μεγάλους αποθηκευτικούς πίθους της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Τα αγγεία αυτά βρέθηκαν περίπου δύο μέτρα κάτω από το στρώμα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, κάτω από πεσμένες πέτρες και γκρεμισμένους πλίνθους. Η ανασκαφική ομάδα άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η αλληλουχία στρωμάτων ίσως αντιπροσωπεύει ένα γεγονός καταστροφής, το οποίο πιθανόν προκλήθηκε από σεισμό.

Το περιεχόμενο των αγγείων και η σημασία του

Το περιεχόμενο των αγγείων ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο: Δύο από τους πίθους περιείχαν απανθρακωμένες ελιές. Ο τρίτος πίθος περιείχε σιτάρι.

Η οργάνωση ABR σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αναλύσεις ραδιοάνθρακα (C-14) στα οργανικά κατάλοιπα, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ακριβή χρονολόγηση για το στρώμα καταστροφής.

Γιατί είναι σημαντικοί οι πίθοι

Αυτοί οι πίθοι είναι σημαντικοί επειδή δείχνουν ότι η ιστορία της Σιλό δεν ξεκίνησε με τους Ισραηλίτες. Πριν η τοποθεσία συνδεθεί με τις παραδόσεις της Σκηνής του Μαρτυρίου που διασώζονται στη Βίβλο, είχε ήδη ένα χαναανιτικό παρελθόν.

Η μεταγενέστερη ιερή της ταυτότητα οικοδομήθηκε πάνω σε έναν τόπο με παλαιότερη κατοίκηση, παλαιότερα αποθηκευτικά συστήματα και προγενέστερα επεισόδια καταστροφής και ανοικοδόμησης.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις στη Σιλό είναι σημαντικές επειδή καθιστούν το ζήτημα της Σκηνής του Μαρτυρίου πιο συγκεκριμένο. Για χρόνια, οι συζητήσεις γύρω από τη Σιλό κινούνταν μεταξύ της βιβλικής μνήμης και των αρχαιολογικών πιθανοτήτων. Ο νέος νότιος τοίχος προσθέτει αρχιτεκτονικό προσδιορισμό σε αυτή τη συζήτηση, ενώ τα ευρήματα που σχετίζονται με τελετουργίες προσδίδουν στο κτίσμα ένα ισχυρότερο θρησκευτικό πλαίσιο.

Παράλληλα, το συγκρότημα της πύλης βοηθά στην αναπαράσταση των μετακινήσεων και της άμυνας του αρχαίου οικισμού, ενώ οι πίθοι της Μέσης Εποχής του Χαλκού μεταφέρουν την ιστορία κάτω από τα ισραηλιτικά στρώματα, στην παλαιότερη χαναανιτική ζωή της τοποθεσίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι ένα λυμένο μυστήριο, αλλά δεν είναι ούτε ένας αβάσιμος ισχυρισμός.

Αυτό που αναδύεται στο Τελ Σιλό είναι ένα αρχαιολογικό τοπίο αποτελούμενο από πολλά στρώματα: ένας παλαιότερος χαναανιτικός οικισμός, ένας οχυρωμένος αστικός χώρος, ένα μνημειώδες κτίριο με προσανατολισμό ανατολής-δύσης και ένα σύνολο ευρημάτων που παραπέμπουν σε τελετουργική δραστηριότητα. Για μια τοποθεσία που έχει μείνει στη βιβλική μνήμη ως η έδρα της Σκηνής του Μαρτυρίου και της Κιβωτού της Διαθήκης, αυτός ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά ισχυρός.

Η σημασία της Σιλό βασιζόταν πάντα σε όσα αναφέρει το βιβλικό κείμενο ότι συνέβησαν εκεί, όμως οι νέες ανασκαφές αρχίζουν να δείχνουν τι μπορεί να προσθέσει το ίδιο το έδαφος σε αυτή τη μνήμη.