Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τράκαρε με αυτοκίνητο

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Επεισοδιακή καταδίωξη ενός 18χρονου, που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης, αλλά επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Ο 18χρονος οδηγός πάτησε γκάζι και άρχισε να οδηγεί επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τη μηχανή και επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 18χρονος Ρομά είχε διαφύγει από το Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου, όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.