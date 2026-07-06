Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή – Τράκαρε με αυτοκίνητο

Ένας 18χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επεισοδιακή καταδίωξη και σύγκρουση με άλλο όχημα. Ο νεαρός, ο οποίος είχε διαφύγει από το Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου όπου κρατούνταν για κλοπές, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισοδιακή καταδίωξη 18χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Οδηγώντας επικίνδυνα, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, εγκατέλειψε τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από τις αρχές.
  • Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 18χρονος είχε διαφύγει από το Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου, όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επεισοδιακή καταδίωξη ενός 18χρονου, που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης, αλλά επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Ο 18χρονος οδηγός πάτησε γκάζι και άρχισε να οδηγεί επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τη μηχανή και επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 18χρονος Ρομά είχε διαφύγει από το Ίδρυμα Ανηλίκων Βόλου, όπου κρατούνταν για διάπραξη κλοπών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

 

 

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