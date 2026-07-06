ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – «Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν»

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες εξαπάτησης από άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι της εταιρείας, ζητώντας χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά στοιχεία. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από πρόσφατες συλλήψεις εγκληματικών οργανώσεων και ανάλογα περιστατικά, με τον ΔΕΔΔΗΕ να τονίζει ότι ποτέ δεν ζητεί τέτοια στοιχεία ούτε προγραμματίζει ελέγχους μέσω άγνωστων τηλεφωνικών κλήσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πολιτών σε απόπειρες παραπλάνησης από άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι του.
  • Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς, ζητώντας πληροφορίες και προσπαθώντας να αποσπάσουν στοιχεία για τιμαλφή ή μετρητά. Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι ποτέ δεν ζητεί τέτοια στοιχεία.
  • Σε περίπτωση παρόμοιας κλήσης, μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία, μην προγραμματίζετε συνάντηση και «Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν». Για αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το 800 400 4000.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για ακόμη μία φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρίας.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής: Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Τονίζει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν ζητεί στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

  • Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.
  • Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.
  • Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

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