Πάτρα: Χτύπησαν με κατσαβίδι 9 φορές εργαζόμενο σε νυχτερινό μαγαζί – Στο νοσοκομείο το θύμα, δύο συλλήψεις

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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας εργαζόμενος σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας, ύστερα από άγρια επίθεση με κατσαβίδι που δέχτηκε από δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στο μαγαζί.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news, οι δύο αλλοδαποί προσπάθησαν να εισέλθουν στο κατάστημα και διαπληκτίστηκαν με τον πορτιέρη. Τότε, ο ένας εκ των δραστών έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα.

Παρά την επίθεση που δέχτηκε και τον τραυματισμό του, ο ίδιος αμύνθηκε χτυπώντας τους με γροθιές.

Ο εργαζόμενος, που δέχτηκε συνολικά εννέα χτυπήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι αναμένεται να περάσουν σήμερα την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών.