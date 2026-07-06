Θλίψη στο Ηράκλειο: Το απόγευμα η κηδεία της δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο Κρήτης η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η 46χρονη δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον ξαφνικό θάνατό της σε παθολογικά αίτια.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ενώ είχε και έντονη παρουσία στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη».

Η κηδεία της 46χρονης Μαρίας θα γίνει σήμερα στις 16.00 το απόγευμα. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, και η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου. Η σορός της Μαρίας θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30.