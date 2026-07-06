Θλίψη στο Ηράκλειο: Το απόγευμα η κηδεία της δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Η είδηση του θανάτου της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου, έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον αιφνίδιο θάνατό της σε παθολογικά αίτια, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή.
  • Η 46χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της το απόγευμα της Κυριακής, με την Ελληνική Αστυνομία να αποδίδει τον ξαφνικό θάνατό της σε παθολογικά αίτια.
  • Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στις 16:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο Κρήτης η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Βαρύ πένθος στην Κρήτη: Πέθανε η δημοσιογράφος, Μαρία Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών

Η 46χρονη δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον ξαφνικό θάνατό της σε παθολογικά αίτια.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ενώ είχε και έντονη παρουσία στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη».

Η κηδεία της 46χρονης Μαρίας θα γίνει σήμερα στις 16.00 το απόγευμα. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, και η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου. Η σορός της Μαρίας θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ