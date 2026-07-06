Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκανε κλοπές – Διέρρηξαν 4 καταστήματα σε ένα διήμερο

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Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων, που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αρχές να έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία των τεσσάρων μελών της ομάδας.

Την έρευνα για την υπόθεση έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, που σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις κλοπής και συγκεκριμένα σε κλοπή Ι.Χ. φορτηγού και σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που τελέστηκαν κατά το διήμερο 13 έως 15-05-2026, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι ανήλικοι αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος αφαιρώντας χρηματικό ποσό, διάφορα προϊόντα και αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι, είχαν διαφύγει από Ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες συμπεριφορές που διώκονται ποινικά και σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.